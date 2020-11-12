Зеленський, на відміну від інших президентів, заглиблюється в будь-яку тему самостійно, - радник глави ОП Подоляк

Президенту України Володимиру Зеленському в рамках підготовки до інтерв'ю потрібні тільки довідкові матеріали, йому не пояснюють, як відповідати на запитання.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю УП повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Володимир Олександрович, на відміну від багатьох інших президентів, мені знайомих, володіє унікальною особливістю - він заглиблюється в будь-яку тему самостійно. Йому не потрібно, щоб йому розповідали, як відповідати на те чи інше питання. Йому потрібні тільки довідкові матеріали", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, в ОП планують знову вести комунікацію через відеоблог, але цього разу хочуть запустити "іменний відеоблог" Володимира Зеленського.

"Він готовий йти не на відосики, я вважаю, що відосики - це мало. Він - більше, ніж відосики. Він президент країни. Але ось іменний відеоблог, який президент буде вести регулярно, який буде дуже жорстко структурований - це саме те", - сказав Подоляк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Зеленський - більше, ніж відосики, він - президент країни", - в ОП хочуть запустити "іменний відеоблог" глави держави