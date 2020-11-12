У Рівному поки не запроваджуватимуть карантин вихідного дня, - мер Хомко
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Кабінет Міністрів погодив запровадження карантину вихідного дня вже з 14 листопада. У Рівному рішення про посилення карантину ухвалять тільки 16 листопада.
Про це заявив міський голова Володимир Хомко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, зараз чекають селекторну нараду в ОДА під головуванням першого заступника голови Сергія Подоліна.
"Після того проведемо в понеділок свою комісію і тоді вже ухвалимо рішення щодо цього", - зазначив він.
Таким чином, в найближчу суботу-неділю, 14-15 листопада, карантин вихідного дня в Рівному не будуть вводити.
Зазначимо, за рішенням уряду, в найближчі вихідні і протягом мінімум трьох тижнів буде обмежена діяльність кафе та ресторанів (робота на винос) та інших розважальних закладів. Працювати будуть, здебільшого, продуктові та побутові магазини, АЗС та аптеки.