Війна із Ситником забрала у мого бізнесу більше, ніж війна з Росією, - Бахматюк

Власник одного з найбільших українських агрохолдингів розповів про те, що він інвестував в Україну 3,5 мільярда доларів, але особиста війна директора НАБУ Ситника проти нього знищує його підприємства.

Про це пишуть Українські новини.

Власник групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк розповів в інтерв’ю Дмитру Гордону про те, як переслідування його Артемом Ситником призвело до величезних втрат як для компанії, так і для бюджету країни. "Скільки я інвестував? Десь, напевно, порядку трьох мільярдів доларів. Трьох з половиною, якщо говорити за всю діяльність. Ми побудували елеваторів на 3 мільйони тонн зберігання. Ми збудували дві найбільші птахофабрики у світі - кожна птахофабрика виробляє 1.5 мільярда яєць. Ми збудували насіннєві заводи, інкубатор у Макарові теж найбільший у Європі, ми закупили техніки десь на 500-600 мільйонів. Тобто ми побудували кластер, який мав високу продукційну можливість і можливість виходу на зовнішні ринки. Ми для цього залучали зовнішні запозичення. Це порядку 2-х мільярдів доларів протягом 8-ми років. Якщо взяти по усій Україні, це порядку 4-х тисяч об’єктів різнопланового ведення діяльності. Це живий організм, який у 600 населених пунктах у кожному практично регіоні України: може, у 23-х регіонах, а не у 25-ти. У Криму ми втратили свої активи, у частині Донецька ми втратили свої активи якраз після експансії Російської Федерації. Ми тоді загубили порядку 30-40-ка процентів Авангарду в 14-му році. Якраз компанія була друга у світі – і впала в об’ємі майже у 2 рази. Потім ми поетапно до 2018-го року відновили", - розповів бізнесмен.

Бахматюк розповів, що незаконно відновлена проти нього колишнім заступником генпрокурора Каськом справа, яку розслідує НАБУ, принесла втрат більше, ніж російська агресія. "Якщо взяти на 2019-й рік, у нас на піку було десь 30 тисяч людей. Зараз працює менше 22-х тисяч. Я думаю, десь 21500-21300, якщо так взяти, в цілому. Ми втратили десь 30 процентів людей, і десь порядку 35-ти компаній: позакривали ряд виробництв, позакривали ряд підрозділів, які в основному були націлені на розвиток або на інвестиції, які потребують довгого оборотного капіталу. Тому що війна, в якій я останній рік, на жаль, змушений жити, – вона забирає репутаційні можливості, банки закривають ліміт, постачальники посилюють умови, покупці з опаскою купують твій товар: тільки на певних умовах. Тобто ти фактично живеш у набагато складніших умовах, ніж будь-який нормальний суб’єкт підприємницької діяльності. А пандемія – вона ще більше підкосила.

Ми таку статистику давали: що ми до 2015-го року за 3 роки сплатили 7.7 чи 7.8 мільярда податків усіх рівнів. Тобто в рік ми платили десь від 2-х до 3-х мільярдів гривень. Навіть трошки іноді більше. Зараз, я думаю, ми сплатимо половину. Тому що стараннями НАБУ і усіх гончих, які імітують велику діяльність і розказують, що вони переслідують інтереси держави, а насправді вони її знищують і займаються імітацією, що я можу аргументовано доказати без будь-якої емоції, на жаль, я опинився у тій ситуації". Нагадаємо, що справа проти Писарука і Бахматюка була відкрита через нібито нецільове використання коштів рефінансування, наданих НБУ VAB банку в період банківської кризи 2014 року. Висновки експертиз Фонду гарантування вкладів і заяви НБУ підтверджують, що всі кошти рефінансування були витрачені за прямим призначенням – їх отримали вкладники банку.