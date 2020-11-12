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Суд відмовився повернути до в'язниці засудженого за держзраду на 12 років ексдепутата кримського парламенту Ганиша

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Суд відмовився повернути до в'язниці засудженого за держзраду на 12 років ексдепутата кримського парламенту Ганиша
Житомирський апеляційний суд не задовольнив клопотання прокуратури про повернення до в'язниці засудженого ексдепутата Верховної Ради Криму Василя Ганиша. Раніше він був звільнений за станом здоров'я.

Про це РБК-Україна повідомили в пресслужбі суду, передає Цензор.НЕТ.

Суд 11 листопада розглянув апеляцію прокуратури, яка вимагала повернути Ганиша під варту.

"Вчора було оголошено резолютивну частину. Суд постановив повернути апеляційну скаргу прокурору", - повідомили в суді, зазначивши, що повний текст рішення буде 16 листопада.

Ексдепутат був звільнений з місць ув'язнення 1 жовтня поточного року за станом здоров'я. Прокуратура назвала незаконним це рішення і подала апеляцію. У той же час апеляція була з запізненням, що, можливо, і стало причиною відмови.

Ганиш був засуджений київським судом до 12 років в'язниці за держзраду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Засуджений за держзраду на 12 років ексдепутат кримського парламенту Ганиш вийшов на свободу за станом здоров'я

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд звільнив Ганиша від тюремного ув'язнення за станом здоров'я.

Він є єдиним кримським депутатом, який був затриманий на материковій Україні й отримав тюремний термін за держзраду. Вирок набув чинності наприкінці січня 2020 року, але захист просив відхилити його у зв'язку з важким станом здоров'я - Ганишу планували зробити операцію на серці.

Його визнали винним у підривній діяльності проти України, коли він голосував за російську "конституцію Криму", а також брав участь у так званих виборах за російським законодавством.

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Топ коментарі

  • Серый Вовк
    Это какой-то ПОЗОР ...
  • Герхард
    Тюрьма что пионерский лагерь, что из нее по состоянию здоровья освобождают?
  • ALEX SUROVV
    ... апелляция была с опозданием, что, возможно, и стало причиной отказа... Совпадение? Не думаю. Как уже доказано прокурворы работают в тандеме с судьями и знают как развалить любое дело. У меня только один вопрос, нах. нам ети суды и прокурворы которые кстати еще и неплохие деньги получают с нашего бюджета? На нормальной работе если человек не работает или саботирует то его минимум уволят. А здесь одни вредители а мы упорно продолжаем их держать на работе.
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