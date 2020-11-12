Новини • Коронавірус і карантин

Степанов про тестування на коронавірус: Через три тижні ми вийдемо на відсутність черг

2 88129
Степанов про тестування на коронавірус: Через три тижні ми вийдемо на відсутність черг
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, коли людям не доведеться більше стояти в чергах, щоб здати тест на коронавірус і потім довго чекати результату.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

"Наша стратегія тестування, крім ПЛР-тестування, це ще швидкі тести на антиген, які ми зараз закуповуємо, і буквально найближчими тижнями будемо масово вводити. У нас також є ІФА-тест на антиген, що істотно зменшить навантаження на лабораторії", - заявив міністр.

"Я думаю, що за три тижні ми вийдемо на відсутність черг", - додав Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для проведення масового тестування на COVID-19 в Україні необхідно 120 млрд грн, - Степанов

Топ коментарі

  • Костянтин Залізняк
    За три тижні всі виздихають? Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей - Цензор.НЕТ 3215
  • Виктор Стеценко 216e0192
    Степанов о тестировании на коронавирус: Через три недели мы выйдем на отсутствие очередей - Цензор.НЕТ 2295
  • Frol Fedoroff
    И сами тестов зачастую противоречивые. Далеко не у каждого украинца найдется лишняя 1000 грн. на контрольное тестирование
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини