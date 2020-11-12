Байден про міжнародну політику США: "Америка повернеться в гру"

Колишній віцепрезидент США Джо Байден, який, за попередніми результатами голосування, переміг на президентських виборах, анонсував повернення США до активної ролі в міжнародній політиці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Байден написав у Twitter.

"Коли я спілкуюся з іноземними лідерами, я говорю їм: Америка повернеться. Ми повернемося в гру", - написав Байден.

Нагадаємо, раніше він заявив про незворотність процесу передачі влади. За словами демократа перехідний період вже почався.

Зазначимо, що Байдена вже привітали лідери Канади, Франції, Німеччини, Великої Британії, Ірландії та інших держав. Байден вже пообіцяв скасувати деякі з найбільш суперечливих зовнішньополітичних рішень Трампа. Байден вважає за необхідне повернути США в Паризьку хартія по клімату, повернутися до Всесвітньої організації охорони здоров'я та відновити переговори з Іраном.

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