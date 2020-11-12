Бабіков просить суд визнати наказ ДБР про його звільнення протиправним, - Окружний адмінсуд Києва
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК.
"До Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом та заявою про його забезпечення звернувся Олександр Бабіков. Відповідач – Державне бюро розслідувань.
Серед вимог вказаного позову - визнати протиправним та скасувати наказ ДБР про звільнення Олександра Бабікова з посади першого заступника ДБР, поновити його на посаді та стягнути з Бюро середній заробіток за час вимушеного прогулу. Також позивач з метою захисту своїх прав просить суд вжити заходи забезпечення позову.
Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову".
Раніше голову НАЗК Олександра Новікова допитали в ДБР як свідка у справі про зловживання його попередників. Сам Новіков вважає, що цей привід - формальний, а насправді ДБР намагається тиснути на НАЗК через конфлікт інтересів у керівників Бюро - Олександра Бабікова та Олександра Соколова.
Нагадаємо, за даними ЗМІ Заступник глави ДБР Бабіков був звільнений. Пізніше стало відомо, що Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано. У НАЗК заявили: звільняючи Бабікова з посади заступника голови ДБР, керівник бюро "просто виконав закон".