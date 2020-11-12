Бабіков просить суд визнати наказ ДБР про його звільнення протиправним, - Окружний адмінсуд Києва

Олександр Бабіков звернувся до Окружного адміністративного суду міста Києва про визнання протиправним наказу про його звільнення з посади першого заступника директора Державного бюро розслідування.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОАСК.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва із позовом та заявою про його забезпечення звернувся Олександр Бабіков. Відповідач – Державне бюро розслідувань.

Серед вимог вказаного позову - визнати протиправним та скасувати наказ ДБР про звільнення Олександра Бабікова з посади першого заступника ДБР, поновити його на посаді та стягнути з Бюро середній заробіток за час вимушеного прогулу. Також позивач з метою захисту своїх прав просить суд вжити заходи забезпечення позову.

Наразі судом вирішується питання відкриття провадження в адміністративній справі та наявності правових підстав вжиття заходів забезпечення позову".

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Раніше голову НАЗК Олександра Новікова допитали в ДБР як свідка у справі про зловживання його попередників. Сам Новіков вважає, що цей привід - формальний, а насправді ДБР намагається тиснути на НАЗК через конфлікт інтересів у керівників Бюро - Олександра Бабікова та Олександра Соколова.

Нагадаємо, за даними ЗМІ Заступник глави ДБР Бабіков був звільнений. Пізніше стало відомо, що Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано. У НАЗК заявили: звільняючи Бабікова з посади заступника голови ДБР, керівник бюро "просто виконав закон".