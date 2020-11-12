ВАКС закрив справу про недостовірне декларування проти ексдиректора "Укроборонпрому" Букіна

ВАКС закрив справу стосовно колишнього генерального директора ДК "Укроборонпром" Павла Букіна, якого підозрювали в недостовірному декларуванні.

Про це повідомляє Transperancy International, передає Цензор.НЕТ.

Закриття справи обумовлено скасуванням Конституційним Судом відповідальності за брехню в декларуванні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше в листопаді 2019 року детективи Національного антикорупційного бюро повідомили колишньому гендиректору ГК "Укроборонпром" Павлу Букіну про підозру у внесенні недостовірних відомостей в декларацію держчиновника.

За версією слідства, Букін не вніс в електронну декларацію за 2016 рік доходи, дві квартири вартістю понад 3 млн грн, земельну ділянку в Києві і два автомобілі Range Rover вартістю 10 млн грн, які належать його цивільній дружині.

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Нагадаємо, 27 жовтня Конституційний Суд ухвалив рішення за поданням депутатів ОПЗЖ і "За майбутнє" і, за формулюванням Сергія Лещенка, "скасував антикорупційну реформу".

Наступного дня на сайті суду з'явився текст рішення, згідно з яким, неконституційною визнана стаття, що передбачає покарання за брехню в деклараціях, і скасовано кілька повноважень НАЗК.

29 жовтня президент Володимир Зеленський скликав термінову нараду РНБО через скасування антикорупційної реформи. Він доручив терміново зареєструвати законопроєкт, який відновлював би добропорядність Конституційного Суду.

Цього ж дня Кабмін зобов'язав НАЗК вже з 30 жовтня відновити доступ до декларацій чиновників, і реєстр відновив роботу.

30 жовтня президент Зеленський вніс у Раду законопроєкт, яким пропонує припинити повноваження всіх суддів Конституційного Суду.

У понеділок, 2 жовтня, голова Верховної Ради Дмитро Разумков зареєстрував у парламенті законопроєкт про відновлення електронного декларування.

3 листопада антикорупційний комітет Ради підтримав законопроєкт Разумкова. Законопроєкт Зеленського не розглядали.