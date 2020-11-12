У суботу та неділю максимум можна буде гуляти по вулиці, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов сподівається, що завдяки "карантину вихідного дня" щосуботи та щонеділі українці будуть лише сидіти вдома або гуляти на свіжому повітрі.

Про це Степанов повідомив на ранковому брифінгу 12 листопада, передає Цензор.НЕТ.

Він розповів, що карантин вихідного дня буде діяти з нуля годин суботи до нуля годин понеділка.

"Працюватиме транспорт, працюватимуть усі магазини, які торгують виключно продуктами харчування, кормами, медичними виробами, працюватимуть аптеки, працюватимуть обмінні пункти, інкасація, все, що стосується фінансових послуг, будуть працювати автозаправні станції - за винятком зон харчування. Все інше: спортивні зали, фітнес-центри, ресторани, заклади культури, кінотеатри, театри, магазини, які не торгують (продуктами), торгово-розважальні центри, магазини, що торгують одягом, якимись іншими товарами, будівельними матеріалами, все решта - вони на ці два дні будуть закриті", - зазначив Степанов.

За його словами, це роблять, щоб розірвати ланцюг передачі коронавірусу.

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"Коли ми закриваємо все це, людина в суботу і неділю може максимум - це вийти погуляти по вулиці, подихати повітрям. Все інше просто закрито, люди або будуть вдома, або гулятимуть по вулиці. Тому що немає ресторану, куди можна буде піти, тому що закриті інші установи, куди можна піти. І таким чином, ми впевнені, що буде зменшено кількість контактів - і як наслідок, буде зупинятися поширення хвороби", - додав міністр.