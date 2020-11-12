Турецьких спостерігачів не направлятимуть на територію Нагірного Карабаху, - Лавров

Турецькі миротворчі місії не направлятимуть на територію Нагірного Карабаху.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання ТАСС, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

За словами Лаврова, межі мобільності спостерігачів з Туреччини будуть обмежені розташованим в Азербайджані російсько-турецьким центром з контролю за припиненням вогню в Нагірному Карабасі.

"Ніяких миротворчих підрозділів Турецької Республіки в Нагорний Карабах спрямовувати не будуть. Про це чітко сказано в заяві лідерів (Азербайджану, Вірменії та Росії про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. - Ред.)", - сказав глава МЗС РФ.

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"Межі мобільності турецьких спостерігачів обмежуються тими географічними координатами, які будуть визначені для розташування, розміщення створюваного російсько-турецького моніторингового центру на території Азербайджану, на тій частині території, що не наближена до Карабаху і яка буде додатково узгоджена", - додав Лавров.

Нагадаємо, раніше міністри оборони Росії і Туреччини підписали меморандум про створення Спільного центру з моніторингу ситуації з припиненням вогню в Нагірному Карабасі.