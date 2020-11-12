Турецьких спостерігачів не направлятимуть на територію Нагірного Карабаху, - Лавров
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання ТАСС, про це заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.
За словами Лаврова, межі мобільності спостерігачів з Туреччини будуть обмежені розташованим в Азербайджані російсько-турецьким центром з контролю за припиненням вогню в Нагірному Карабасі.
"Ніяких миротворчих підрозділів Турецької Республіки в Нагорний Карабах спрямовувати не будуть. Про це чітко сказано в заяві лідерів (Азербайджану, Вірменії та Росії про повне припинення військових дій в Нагірному Карабасі. - Ред.)", - сказав глава МЗС РФ.
"Межі мобільності турецьких спостерігачів обмежуються тими географічними координатами, які будуть визначені для розташування, розміщення створюваного російсько-турецького моніторингового центру на території Азербайджану, на тій частині території, що не наближена до Карабаху і яка буде додатково узгоджена", - додав Лавров.
Нагадаємо, раніше міністри оборони Росії і Туреччини підписали меморандум про створення Спільного центру з моніторингу ситуації з припиненням вогню в Нагірному Карабасі.