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Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи

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Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи
Суб'єкти сектору безпеки і оборони України повинні забезпечити виконання державного оборонного замовлення в повному обсязі в максимально стислі терміни, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

Як повідомляє апарат РНБО України, на нараді з питань розвитку оборонно-промислового комплексу та виконання державного оборонного замовлення для забезпечення потреб Збройних сил України у 2020 році Данілов відзначив неприпустимо низький рівень виконання центральними органами виконавчої влади указу президента Володимира Зеленського про першочергові заходи, зокрема, щодо реформування ОПК, передає Цензор.НЕТ.

Так, секретар РНБО звернув увагу на незадовільне виконання ДОЗ на поточний рік Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством оборони України. Також він заявив про необхідність вжиття невідкладних заходів до підвищення ефективності і результативності роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Ситуація через епідемію Covid-19 вкрай напружена, проте суб’єкти сектору безпеки і оборони мають виконувати покладені на них завдання у повному обсязі. Рішення Ради від 18 лютого цього року має бути виконано".- підкреслив Данілов.

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За результатами наради Мінекономіки і Міноборони доручено в двотижневий термін вжити заходів щодо забезпечення ефективного використання ресурсів держбюджету згідно з прийнятими рішеннями.

Мінстратегпрому в свою чергу доручено інтенсифікувати роботу з проведення реформи ОПК, модернізації, досягнення стандартів НАТО.

Топ коментарі

  • Игорь Наумчук
    Неотложные меры просты-немедленный арест всей предательской шоблы начиная с Зеленского и Ермака!
  • Gera Kruger 4dda558f
    Данилов и два его Зама. - Генерал Коваль и полковник Кривонос - единственные адекватные люди в РНБОУ, которые не дают зеленым мразям оккупировать и эту государственную структуру. Все, что удалось врагу - это внедрить (прямым Указом Зеленского) в РНБОУ агента российских спецслужб, сторонника Януковича - Р. Демченко.
    И спецом для тебя "ИксперД":
    Відповідно до ст. 35 Постанови КМУ від 27 квітня 2011 р. N 464 «Питання державного оборонного замовлення», «контроль за виконанням оборонного замовлення здійснюють державні замовники, уповноважений орган (Мінекономрозвитку) та Мінфін у межах їх повноважень».
  • Gera Kruger 4dda558f
    Термин "соросята" придуман врагом (россией/кацапстаном) и активно ими используется в пропаганде против США и Европейского Союза. У нас, в Украине этот термин подхватили и используют зеленые мрази типа Дубинского, Бужанского, лысые зал#пы Коломойского (за майбах), сторонники Януковича типа Портнова/Лукаш, фрики Шмария и сепаратисты из ОПЗЖ.
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