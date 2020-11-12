Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи

Суб'єкти сектору безпеки і оборони України повинні забезпечити виконання державного оборонного замовлення в повному обсязі в максимально стислі терміни, заявив секретар Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) Олексій Данілов.

Як повідомляє апарат РНБО України, на нараді з питань розвитку оборонно-промислового комплексу та виконання державного оборонного замовлення для забезпечення потреб Збройних сил України у 2020 році Данілов відзначив неприпустимо низький рівень виконання центральними органами виконавчої влади указу президента Володимира Зеленського про першочергові заходи, зокрема, щодо реформування ОПК, передає Цензор.НЕТ.

Так, секретар РНБО звернув увагу на незадовільне виконання ДОЗ на поточний рік Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України та Міністерством оборони України. Також він заявив про необхідність вжиття невідкладних заходів до підвищення ефективності і результативності роботи Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

"Ситуація через епідемію Covid-19 вкрай напружена, проте суб’єкти сектору безпеки і оборони мають виконувати покладені на них завдання у повному обсязі. Рішення Ради від 18 лютого цього року має бути виконано".- підкреслив Данілов.

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За результатами наради Мінекономіки і Міноборони доручено в двотижневий термін вжити заходів щодо забезпечення ефективного використання ресурсів держбюджету згідно з прийнятими рішеннями.

Мінстратегпрому в свою чергу доручено інтенсифікувати роботу з проведення реформи ОПК, модернізації, досягнення стандартів НАТО.