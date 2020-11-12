Журналіст "Радіо Свобода" Іліас Дає загинув під час вибуху в Афганістані
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Унаслідок підриву саморобного вибухового пристрою в афганській провінції Гільменд загинув Іліас Дає - радіорепортер афганського бюро "Радіо Свобода - Радіо Азаді".
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє TOLO News.
За словами представника губернатора провінції Омара Звака, вибух стався в четвер вранці в місті Лашкаргах.
Саморобний вибуховий пристрій здетонував, коли Дає був в автомобілі разом з двома працівниками Нацбанку країни, які також загинули.
Поки ніхто не взяв на себе відповідальність за вбивство журналіста.