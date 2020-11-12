Рибні ресурси в Україні в останні роки помітно зменшилися, - експерт

Рибні ресурси в Україні в останні роки помітно зменшилися. І причина цього негативного процесу - не тільки браконьєрство.

Про це йдеться в статті 24 каналу "Не існує швидкого вирішення складних проблем: про стан природи в Україні".

Як зазначає кандидат біологічних наук Юлія Куцоконь, іхтіолог Української природоохоронної групи (УПГ), є кілька серйозних проблем, які призводять до зменшення чисельності багатьох видів риб.

Гідробудівництво, внаслідок чого змінено гідрорежим багатьох річок, порушено їхню здатність до самоочищення, в тому числі.

Забруднення промисловими та побутовими стоками, що призводить до зміни хімічного складу води і, як наслідок, гідробіологічного складу також.

Короткостроково сильні забруднення здатні фізично знищити велику частину гідробіонтів, у тому числі – риб. Наприклад, використання води з річок на Поліссі для незаконного видобутку бурштину, замулення, збільшення завислих часток у воді, зниження прозорості – все це впливає на видовий склад риб цих річок, зменшується чисельність видів, вимогливих до чистоти води чи до кількості розчиненого кисню.

Короткостроково сильні забруднення здатні фізично знищити велику частину гідробіонтів, у тому числі – риб. Наприклад, використання води з річок на Поліссі для незаконного видобутку бурштину, замулення, збільшення завислих часток у воді, зниження прозорості – все це впливає на видовий склад риб цих річок, зменшується чисельність видів, вимогливих до чистоти води чи до кількості розчиненого кисню. Занесення чужорідних інвазивних видів, нехарактерних для даної території.

Всі ці проблеми призводять до зменшення чисельності багатьох промислово-важливих видів риб, особливо мігруючих та тих, що живуть на течії.

Наприклад, всі осетрові, які нагулюються в морі, а нерестяться у річках, перебувають на межі зникнення через перегородження русел основних річок – Дніпра, Південного Бугу, Дону і Дунаю. Популяції підтримуються за рахунок штучного розведення. Через перетворення річок на каскади ставків та водосховищ із фауністичних списків випадають види, що живуть на течії та потребують високих значень розчиненого у воді кисню, нерестового субстрату піску та каміння. Колись масові у Дніпрі підуст та марена майже зникли з основного русла, зник вирозуб, інші види дуже знизили свою чисельність.

Крім того, інвазивні види, які легше приживаються в порушених екосистемах, можуть знищувати аборигенні види, поїдаючи ікру і молодь, підриваючи харчову базу, заносять паразитів і хвороби, не характерні для аборигенних видів.

З приводу перевилову, як промислового, так і любительського і браконьєрського, то, на думку експерта, "він також має негативний вплив, але значно менше, ніж гідробудівництво, принаймні в глобальному масштабі".

Якщо ми перекрили аборигенних риб шлях до місць розмножень, або знищили ці місця, або спотворили, через перетворення річки на водосховище або ставок, то ніяка боротьба з незаконними ловами не допоможе. Хоча вона, звичайно, теж потрібна, - резюмує іхтіолог.





