Рибні ресурси в Україні в останні роки помітно зменшилися, - експерт
Про це йдеться в статті 24 каналу "Не існує швидкого вирішення складних проблем: про стан природи в Україні".
Як зазначає кандидат біологічних наук Юлія Куцоконь, іхтіолог Української природоохоронної групи (УПГ), є кілька серйозних проблем, які призводять до зменшення чисельності багатьох видів риб.
- Гідробудівництво, внаслідок чого змінено гідрорежим багатьох річок, порушено їхню здатність до самоочищення, в тому числі.
- Забруднення промисловими та побутовими стоками, що призводить до зміни хімічного складу води і, як наслідок, гідробіологічного складу також.
Короткостроково сильні забруднення здатні фізично знищити велику частину гідробіонтів, у тому числі – риб. Наприклад, використання води з річок на Поліссі для незаконного видобутку бурштину, замулення, збільшення завислих часток у воді, зниження прозорості – все це впливає на видовий склад риб цих річок, зменшується чисельність видів, вимогливих до чистоти води чи до кількості розчиненого кисню.
- Занесення чужорідних інвазивних видів, нехарактерних для даної території.
Всі ці проблеми призводять до зменшення чисельності багатьох промислово-важливих видів риб, особливо мігруючих та тих, що живуть на течії.
Наприклад, всі осетрові, які нагулюються в морі, а нерестяться у річках, перебувають на межі зникнення через перегородження русел основних річок – Дніпра, Південного Бугу, Дону і Дунаю. Популяції підтримуються за рахунок штучного розведення. Через перетворення річок на каскади ставків та водосховищ із фауністичних списків випадають види, що живуть на течії та потребують високих значень розчиненого у воді кисню, нерестового субстрату піску та каміння. Колись масові у Дніпрі підуст та марена майже зникли з основного русла, зник вирозуб, інші види дуже знизили свою чисельність.
Крім того, інвазивні види, які легше приживаються в порушених екосистемах, можуть знищувати аборигенні види, поїдаючи ікру і молодь, підриваючи харчову базу, заносять паразитів і хвороби, не характерні для аборигенних видів.
З приводу перевилову, як промислового, так і любительського і браконьєрського, то, на думку експерта, "він також має негативний вплив, але значно менше, ніж гідробудівництво, принаймні в глобальному масштабі".
Якщо ми перекрили аборигенних риб шлях до місць розмножень, або знищили ці місця, або спотворили, через перетворення річки на водосховище або ставок, то ніяка боротьба з незаконними ловами не допоможе. Хоча вона, звичайно, теж потрібна, - резюмує іхтіолог.