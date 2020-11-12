Із сайту ОП зник указ про нагородження режисерів Васяновича та Цілик, після їхньої відмови від присвоєних Зеленським нагороди і звання

З офіційного сайту Офісу Президента України Володимира Зеленського прибрали указ №491 від 9 листопада 2020 року, яким він нагородив українських діячів культури з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури і майстрів народного мистецтва.

На це звернуло увагу видання ЛігаБізнесІнформ, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначає видання, указ зник після того, як отримувати орден "За заслуги" 3-го ступеня, присвоєний Зеленським, відмовився режисер фільму "Атлантида", який здобув нагороду в програмі "Горизонти" Венеціанського кінофестивалю, Валентин Васянович, а режисерка фільму "Земля блакитна, ніби апельсин", який отримав нагороду за режисуру на кінофестивалі "Санденс" у Штатах, Ірина Цілик відмовилася від звання "заслуженого діяча мистецтв України", присвоєного їй Зеленським.

З нумерації указів видно, що одного не вистачає.

Разом з тим, повідомлення пресслужби ОП про нагородження досі опубліковано на сайті ОП, хоча самого указу вже немає.

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Указ №491/2020 исчез с сайта ОП.





Новина про нагородження ще опублікована на сайті ОП.

Раніше стало відомо, що від ордена "За заслуги" 3-го ступеня, присудженого Зеленським, відмовляється кінорежисер Валентин Васянович. За словами Васяновича, він не може прийняти нагороду, "від тієї влади, яка однією рукою нагороджує "за значний особистий внесок у розвиток національної культури, вагомі творчі здобутки та високу професійну майстерність", а іншою - відкриває кримінальні провадження і займається переслідуванням.

"Це не політичне рішення. Це цехова солідарність і етика", - додав Васянович.

В його коментарі йдеться, зокрема, про кримінальне провадження, згадане у зверненні, опублікованому на сайті Держкіно перед другим туром 14-го державного конкурсу кінопроєктів. В ньому Держкіно просило експертів "при оцінюванні проєктів під час другого туру врахувати інформацію щодо наявності незакритих кримінальних проваджень щодо компаній (відповідно до звернень правоохоронних органів) та наявність незавершених та не зданих до Держкіно проєктів у попередніх роках". Йшлося про компанії "Трафік філмз", "Лаймове світло", "Артхаус трафік", ГО "Молодість" та інші.

Аналогічно обґрунтувала свою відмову від звання, присвоєного Зеленським, і режисер Ірина Цілик: "Вважаю недоречним приймати з легкою душею такі відзнаки за часів невпевненості, коли багатьох моїх колег з кіноспільноти образила несправедливими діями нинішня влада".

Валентин Васянович - кінорежисер, автор ігрових фільмів "Атлантида", "Рівень чорного" і документального "Присмерк", оператор фільму "Плем'я" Мирослава Слабошпицького. "Атлантида" в минулому році перемогла в програмі "Горизонти" Венеціанського кінофестивалю і в цьому році висунута від України на "Оскар" в категорії "Найкращий міжнародний фільм".

Ірина Цілик - авторка документального фільму "Земля блакитна, як апельсин", який отримав нагороду за режисуру на кінофестивалі "Санденс" у Штатах, письменниця і поетеса.