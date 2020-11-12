Задишка, втрата апетиту, сплутаність свідомості: у ВООЗ назвали відмінності в симптомах грипу та COVID-19

Симптоми грипу та COVID-19 схожі, однак у разі зараження коронавірусом може зникнути смак і нюх.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "КоммерсантЪ", про це розповіли у Всесвітній організації охорони здоров'я (ВООЗ). Також може бути задишка.

"COVID-19 і грип мають схожі симптоми, такі як кашель, нежить, біль у горлі, лихоманка, втома. Однак COVID-19 може викликати додаткові симптоми, як-от втрата почуття смаку та нюху, задишка", - зазначили в ВООЗ.

У випадку важкої форми COVID-19 у пацієнтів спостерігаються задишка, втрата апетиту, постійний біль або тиск у грудях, температура вище 38 градусів, сплутаність свідомості.

У світі коронавірусом заразилося вже понад 52 млн осіб. Померли 1,28 млн осіб.

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