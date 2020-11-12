Рейтинги партії влади і Зеленського знижуються, Порошенка і "ЄС" ростуть, - Центр SOCIS

Партія "Слуга народу" поки зберігає перше місце в рейтингах на виборах до Верховної Ради, однак її електоральна підтримка знижується, разом з тим, зростає підтримка партії "Європейська Солідарність". "ЄС" і Порошенко посідають друге місце в парламентському і президентському рейтингах.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження Центру SOCIS, проведеного після дня голосування на місцевих виборах 25 жовтня, повідомляє Цензор.НЕТ.

Відповідно до опитування, найбільші шанси потрапити до парламенту мають чотири партії. "Слуга народу" отримує 18,3% від усіх опитаних, "Європейська Солідарність" - 13,1%. На третьому місці "ОПЗЖ" - 11,4%, четверта "Батьківщина" - 6,8%.

У президентському рейтингу найвищі показники мають Володимир Зеленський та Петро Порошенко. У першому турі Зеленський отримує 23,8 % від усіх респондентів, Петро Порошенко – 13 %. У другому турі за Зеленського готові проголосувати 36% серед всіх респондентів та 58% від тих, хто піде на вибори та визначився, за Порошенка – 26% від усіх респондентів та 42% від тих, хто піде на вибори і визначився.

Порівняно з показниками голосування у другому турі на президентських виборах у 2019 році підтримка Зеленського знизилась на 15%, підтримка Порошенка зросла на 18%.

Результати опитування COSIC демонструють тенденції, які зафіксувало опитування, проведене на замовлення німецького Фонду Конрада Аденауера Центром Разумкова.

Відповідно до нього, за партію "Слуга народу" на парламентських виборах готові віддати свій голос 19% від усіх опитаних (28% тих, хто візьме участь у виборах і визначився). За "Європейську Солідарність" - 13% (21%), "ОПЗЖ" — 12% (16,5%), ВО "Батьківщина" — 6% (8%). Президентські рейтинги від Центру Разумкова: Володимир Зеленський – 21% від усіх (31% тих, хто візьме участь у виборах і визначився). Петро Порошенко 14% (21%), Ю. Бойко — 12% (17%), Ю.Тимошенко — 6% (8%).

Падіння партії "Слуга народу" також зафіксувало опитування КМІС, відповідно до якого партія Зеленського опустилася на третє місце. На другому місці "Європейська Солідарність". Утім, перше місце партії "ОПЗЖ" видання Ліга пов’язує з тим, що замовником опитування КМІС є структури, наближені до одного з лідерів партії "Опозиційна платформа – За життя".

Опитування SOCIS відбулося 28 жовтня – 2 листопада 2020 р. Вибірка репрезентує доросле населення України (окрім Криму та непідконтрольних територій (НПКТ) на Сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: n=2000 респондентів. Метод опитування: телефонне опитування (CATI) з використанням планшетів.