НКРЕКП дорегулювалася до того, що на енергоринку виникли мільярдні борги, а тепер хоче, щоб ми з вами ці борги заплатили, - Кучеренко

НКРЕКП підвищує тариф на передачу електроенергії, щоб погасити за рахунок українців борги на енергоринку, у виникненні яких винна.

Про це заявив народний депутат України, перший заступник комітету з питань енергетики та ЖКП Олексій Кучеренко у ефірі телеканалу "Україна 24".

За його словами, дії Нацкомісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг, призвели до виникнення мільярдних боргів на енергоринку.

"Укренерго", системний оператор, за 9 місяців отримав майже 29 мільярдів гривень збитків. А минулого року це була прибуткова компанія, плюс 4 мільярди. В збитках "Енергоатом", у збитках "Гарантований покупець". Загальна заборгованість на енергоринку сьогодні складає біля 100 мільярдів гривень", - розповів Кучеренко.

Він наголосив: за таку кризову ситуацію на енергоринку несе відповідальність НКРЕКП, яка нині намагається погасити заборгованість за рахунок українців, підвищивши тариф на передачу електроенергії.

"Тепер Національна комісія, розуміючи, що вона несе повну відповідальність за цей колапс борговий, який вона створила, вона сьогодні намагається цими гарячковими кроками, підвищивши цей тариф наприкінці року, якось залатати ці дірки", - сказав Кучеренко.

Депутат зазначив: за підвищення тарифу на передачу струму для бізнесу в кінцевому рахунку заплатять побутові споживачі, адже підприємці закладуть збільшені витрати на електроенергію у собівартість, що призведе до зростання цін та вироблені ними товари і послуги.

"В першу чергу це на собі відчують бізнес, і потужні підприємства, металургійні підприємства, гірничо-металургійні підприємства, електротранспорт, перукарні – тобто, весь бізнес на собі це відчує, і це буде закладатися в собівартість. І в результаті це, безумовно, призведе до підвищення цін практично на всі товари, в яких є складовою електроенергія. Тобто, за все це будемо платити ми з вами", - підсумував Кучеренко.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед "зеленою" генерацією НКРЕКП з 1 грудня підвищила тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%. У 2021 році ціна виросте ще раз, до 340 грн/МВт-год.

Промисловці та бізнес виступають проти цього рішення. Президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками "зеленої" електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП "Гарантований покупець", щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.