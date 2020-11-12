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Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи

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Представник української делегації в Тристоронній контактній групі Олексій Арестович презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи.

Про це на своїй сторінці в Facebook керівник експертної групи Директорату в Міністерстві цифрової трансформації України Олеся Цибулько, передає Цензор.НЕТ.

"Лого делегації??? Серйозно? Капець, людям зайнятися нічим! І це я побачила як раз після перегляду "Атлантиди". Ну, інших же проблем, мабуть, у делегації немає", - написала вона, коментуючи пост представника української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестович.

Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи 01

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Як повідомлялося раніше, 28 жовтня 2020 року блогер Олексій Арестович став радником з інформаційної політики української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

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Топ коментарі

  • Yan Pastars
    И Во сколько налогоплательщикам обошлось єто творчество? А гимн у Укр части ТКГ будет?
  • Елена Саховская 1bab7fcd
    Когда коту делать не хрен.. Советник Кравчука в ТКГ презентовал новый логотип украинской делегации Трехсторонней контактной группы - Цензор.НЕТ 737
  • SergTranscarpathian
    Радник Кравчука в ТКГ презентував новий логотип української делегації Тристоронньої контактної групи - Цензор.НЕТ 2906
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