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"Укрзалізниця" посилить воєнізовану охорону в електричках: стежитимуть за дотриманням карантину

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"Укрзалізниця" посилить воєнізовану охорону в електричках: стежитимуть за дотриманням карантину
"Укрзалізниця" збільшить кількість провідників і працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю за протиепідемічними заходами. УЗ підтримує рішення уряду не припиняти роботу громадського транспорту, незважаючи на посилення карантину.

Про це повідомляє пресслужба залізниці, передає Цензор.НЕТ.

У пресслужбі підтримали рішення уряду не припиняти роботу громадського транспорту під час карантину і, зі свого боку, пообіцяли і надалі забезпечувати безпеку подорожей.

"Зокрема, строго дотримується масковий режим співробітників, здійснюється температурний скринінг, дезінфекція рухомого складу після і до кожного рейсу. Крім того, в приміському сполученні буде збільшено кількість провідників і працівників воєнізованої охорони для додаткового контролю", - йдеться в повідомленні.

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Топ коментарі

  • belge
    "Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина

    "Укрзализныця" усилит военизированную охрану в электричках: будут следить за соблюдением карантина - Цензор.НЕТ 2682 Расстреливать будут.
  • Rheltic
    воєнізовані охоронці ковідо-дисидентів? а де указ про введення надзвичайного стану? знову питання передадуть до КС?
  • Kessirman 54
    Охрана то такое, а вот штрафы собирать, это да.Как мухи на мед.
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