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Верховний Суд відмовив Януковичу в задоволенні позову до Луценка про захист честі і гідності

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Верховний Суд відмовив Януковичу в задоволенні позову до Луценка про захист честі і гідності
Верховний Суд підтвердив рішення судів про відмову в задоволенні позову експрезидента-втікача Віктора Януковича до ексгенпрокурора України Юрія Луценка про захист честі, гідності та ділової репутації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це йдеться в рішенні суду.

У рішенні суду, датованому 4 листопада, зазначається, що касаційна скарга представника позивача залишена без задоволення, а рішення Печерського районного суду Києва і постанову Київського апеляційного суду залишено без змін.

"Позивач просив суд визнати недостовірною і такою, що принижує честь, гідність і ділову репутацію інформацію, яка опублікована на офіційному вебсайті Генеральної прокуратури і поширену генеральним прокурором України (на той час Юрієм Луценком, - ред.) на своїй особистій сторінці в фейсбук, а також зобов'язати розповсюджувачів спростувати цю інформацію. Верховний суд погодився з висновками судів попередніх інстанцій про те, що висловлювання, які є предметом розгляду в цій справі, не є твердженням про вчинення позивачем (Януковичем) конкретних дій, а сам характер таких висловлювань і контекст, в якому вони були зроблені, призводить до їх сприйняття як висловлювання оцінки, а не твердження", - йдеться в рішенні суду.

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Топ коментарі

  • Андрей Новиков 1f858445
    Хвойда на захисті своєї незайманісті!
  • Rostyslav Komarnytsky
    Дійсно смішно. Як можна захищати те, чого немає. 😁
  • serh
    Супердемократия. От гавнюка, осужденного за преступления ( но не посаженного), суды в Украине принимают иски!!! Капец. А от Зельца приняли ничтожный по содержанию иск на Звиробий и Федыну! Верховный Суд отказал Януковичу в удовлетворении иска к Луценко о защите чести и достоинства - Цензор.НЕТ 19
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