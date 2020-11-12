Кремль оприлюднив указ Путіна про миротворців у Карабасі: 1 960 військових і спецтехніка терміном на 5 років

Кількість російських військових в Нагірному Карабасі становитиме 1 960 осіб.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі президента РФ Володимира Путіна "Про заходи з підтримки миру в Hагірному Карабасі".

Указ підписаний на підставі спільної заяви від 9 листопада Путіна, президента Азербайджану Ільхама Алієва і прем'єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна.

Згідно з указом, до Нагірного Карабаху буде направлено військове формування ЗС РФ чисельністю до 1 960 військовослужбовців зі стрілецькою зброєю, з бронетранспортерами, автомобільною та спеціальною технікою строком на п'ять років з автоматичним продовженням його перебування на наступні п'ятирічні періоди, в разі якщо за шість місяців до закінчення відповідного п'ятирічного періоду Азербайджан і Вірменія не заявлять про намір припинити дотримання досягнутих домовленостей.

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Миротворчий контингент буде розгорнуто в зоні нагірно-карабаського конфлікту, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабасі і вздовж Лачинського коридору.

Міноборони РФ має проводити ротацію військових не рідше двох разів на рік.

9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.