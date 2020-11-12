Новини • Місцеві вибори-2020

"Голос" підтримав кандидата в мери Рівного від "Євросолідарності" Третяка

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"Голос" підтримав кандидата в мери Рівного від "Євросолідарності" Третяка
Партія "Голос" вирішила підтримати в другому турі виборів мера Рівного кандидата від "Європейської Солідарності" Олександра Третяка.

Про це повідомила голова "Голосу" Кіра Рудик, передає Цензор.НЕТ із посиланням на заяву партії в Facebook.

"Програмні цілі кандидата від "Європейської солідарності" Олександра Третяка найбільш схожі з програмою "Голосу". У нас є спільні бачення та позиції по розвитку міста. Зокрема, комплексний підхід до озеленення міста, реалізація проєкту "Зелена стежка", розвиток транспортної системи та, обов’язково, оновлення Генерального плану Рівного. І, що для партії "Голос" важливо, Олександр Третяк — це молодий, амбіційний та проєвропейський політик, благодійник і патріот України. Тому наша підтримка однозначно на його користь", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, до другого туру виборів мера Рівного вийшли забудовник Віктор Шакірзян ("Рівне разом") з результатом 19,84% і ректор Рівненської духовної семінарії та академії Християн Віри Євангельської Олександр Третяк ("Європейська Солідарність") з результатом 16,93%.

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Топ коментарі

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Лідер ВО "Свобода" на Львівщині, кандидат на львівського міського голову Руслан Кошулинський, який зайняв третє місце у першому турі виборів, підтримав кандидатуру Олега Синютки у другому турі виборів голови Львівської ОТГ.

    "Кого влаштовує транспортна схема, яка є сьогодні є у Львові, той нехай підтримує Садового, а кого не влаштовує те що сьогодні робиться у Львові, той повинен голосувати за іншого кандидата - Олега Синютку" - заявив Руслан Кошулинський в ефірі одного із львівських телеканалів.
    Я би рекомендував львів'янам робити вибір на користь того кандидата, який запропонував краще бачення розвитку Львова. Я, як мешканець Личаківського району Львова віддав би свій голос за кандидата, який пропонує краще вирішення проблем міста і це Олег Синютка.
  • Kamate Kaora
    Молодцы. Надо сотрудничать и объединятся против зеленой плесени и рускага мира.
  • Сергей Васильев 9c8a60d0
    И правильно сделали
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