Мендель про стан Зеленського: Президент активний, симптоми легкі

Прессекретарка президента Юлія Мендель уточнила, що Володимир Зеленський у "Феофанії" перебуває з легкими симптомами COVID-19.

Про це вона написала в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

За її словами, "логістичні рішення приймалися досить швидко".

"Президент справді з Офісу вирушив додому, а звідти у вівторок перебрався до лікарні, адже там кращі умови для самоізоляції та догляду за пацієнтами з коронавірусною інфекцією", - йдеться в повідомленні.

Мендель додала, що "обидва активні і мають легкі симптоми хвороби", маючи на увазі Зеленського і керівника ОП Андрія Єрмака. Також вона попросила "не маніпулювати інформацією".

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Увечері Зеленський і Єрмак провели з лікарні кілька нарад, а президент навіть встиг поспілкуватися з канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель.