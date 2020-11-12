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Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін

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Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін
Народний депутат "Слуги народу" Ігор Копитін, член комітету з оборони і безпеки Верховної Ради, прокоментував скандал навколо закупівлі САУ "Дана" в Чехії.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"На засіданні комітету з оборони заступник міністра оборони Миронюк повідомив про намір МО закупити значну кількість самохідних гаубиць "Дана" М2, які зняті з озброєння в Чехії. Ціна закупівлі - дуже висока. Викликає здивування, що Міноборони знову повертається до цього проєкту, який вже не раз був відхилений. Протягом року зірвано фінансування з цілої низки оборонних програм, однак Міноборони намагається значні кошти держоборонзамовлення витратити на "Дану". Ця пропозиція зустріла різку критику кількох народних депутатів - членів комітету. Я також категорично проти даного проєкту, впевнений, що комітет рішення Міноборони щодо закупівлі "Дан" не підтримає", - навів цитату Копитіна Бутусов.

Також читайте: Данілов заявив про незадовільне виконання держоборонзамовлення на поточний рік: Необхідні термінові заходи

Топ коментарі

  • Гыг с Вами


    Рукопожатий Офшор™

    Коли вас питають «а какая разніца?»
    спокійно пояснюйте, що гівно - це теж канфєта,
    яку просто один раз вже з'їли.

    Не дякуйте.
  • Старый зольдат
    ЗеДолбоДятлы, что вы скажите на это? Вместо ОТЕЧЕСТВЕННОЙ и СОВРЕМЕННОЙ "Богданы" старьё с ограниченным боезапасом "Дана".
  • des_104
    ну шо вы чувакам не даёте бюджет попилять? так же никаким внукам не хватит!
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