Комітет з оборони не підтримає пропозицію Міноборони про закупівлю САУ "Дана" у Чехії, - "слуга народу" Копитін
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомляє головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"На засіданні комітету з оборони заступник міністра оборони Миронюк повідомив про намір МО закупити значну кількість самохідних гаубиць "Дана" М2, які зняті з озброєння в Чехії. Ціна закупівлі - дуже висока. Викликає здивування, що Міноборони знову повертається до цього проєкту, який вже не раз був відхилений. Протягом року зірвано фінансування з цілої низки оборонних програм, однак Міноборони намагається значні кошти держоборонзамовлення витратити на "Дану". Ця пропозиція зустріла різку критику кількох народних депутатів - членів комітету. Я також категорично проти даного проєкту, впевнений, що комітет рішення Міноборони щодо закупівлі "Дан" не підтримає", - навів цитату Копитіна Бутусов.