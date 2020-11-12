Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що нові карантинні обмеження повинні бути єдиними для всіх, а влада не буде продовжувати карантин вихідного дня, якщо ситуація покращиться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Степанов нагадав, яка мета нових обмежень.

"Нам дуже важливо зменшити контакти, ланцюг передачі інфекції. Ми розуміємо, що якщо люди на вихідні максимум, куди можуть піти - це за продуктами харчування, або піти погуляти на вулицю, таким чином, контакти між людьми будуть мінімальними в ці дні", - зазначив глава МОЗ.

Степанов також відповів на питання, чи правда, що церквам дозволили не дотримуватися карантину вихідного дня.

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"Питання справедливості - найголовніше. Я досить жорстко відреагував на розміщений в соцмережах пост "Епіцентру"(про те, що в магазинах мережі "вводять 72-годинну п'ятницю". - Ред.), Я вважаю, що впроваджені в країні заради збереження здоров'я і життя обмеження повинні бути однаковими (для всіх - Ред.) ... У нас встановлено, що будь-які заходи можуть проводитися (за участю. - Ред.) не більше 20 осіб, з використанням засобів індивідуального захисту і дотриманням соціальної дистанції. Це стосується і церков", - заявив міністр.