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Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков

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Степанов про дотримання карантину в церквах: Будь-які заходи за участю не більше 20 осіб, це стосується і церков
Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов заявив, що нові карантинні обмеження повинні бути єдиними для всіх, а влада не буде продовжувати карантин вихідного дня, якщо ситуація покращиться.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Україна 24".

Степанов нагадав, яка мета нових обмежень.

"Нам дуже важливо зменшити контакти, ланцюг передачі інфекції. Ми розуміємо, що якщо люди на вихідні максимум, куди можуть піти - це за продуктами харчування, або піти погуляти на вулицю, таким чином, контакти між людьми будуть мінімальними в ці дні", - зазначив глава МОЗ.

Степанов також відповів на питання, чи правда, що церквам дозволили не дотримуватися карантину вихідного дня.

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"Питання справедливості - найголовніше. Я досить жорстко відреагував на розміщений в соцмережах пост "Епіцентру"(про те, що в магазинах мережі "вводять 72-годинну п'ятницю". - Ред.), Я вважаю, що впроваджені в країні заради збереження здоров'я і життя обмеження повинні бути однаковими (для всіх - Ред.) ... У нас встановлено, що будь-які заходи можуть проводитися (за участю. - Ред.) не більше 20 осіб, з використанням засобів індивідуального захисту і дотриманням соціальної дистанції. Це стосується і церков", - заявив міністр.

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Топ коментарі

  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    Цей карантин вихідного дня придумали слуги диявола, щоб не пустити людей до таїнств церкви - святої сповіді та святого причастя.
  • Frol Fedoroff
    Закрывать не надо. Свято место пусто не бывает. Воинствующие безбожники нам без надобности. А вот с налогами мысль верная
  • margvi
    Церкви нужно закрыть,налоги от предоставления магических услуг они все равно не платят.
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