Бабіков: Мій позов в ОАСК підкріплений низкою доводів, звільнення з ДБР безпідставне
Про це він повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.
По-перше, зазначає Бабіков, наказ заступника директора ДБР Сухачова винесено з перевищенням повноважень, бо звільняти першого заступника може тільки Директор а не особа, яка тимчасово виконує його обов'язки в порядку ротації.
Він продовжує: "Конфлікт інтересів на момент прийняття рішення був усунутий, а справа, про яку НАЗК говорило як про причину конфлікту інтересів, розслідувалася іншим правоохоронним органом. Конфлікт інтересів згідно з Законом про ДБР не може бути підставою до звільнення заступників Директора".
Четвертий аргумент, за словами Бабікова, такий: "Перед винесенням наказу про звільнення, повинна була бути дотримана процедура: треба було змінити службові обов'язки або запропонувати іншу посаду, і тільки після відмови розглядається можливість звільнення".
Крім того, додає він, проведене ДБР службове розслідування факту конфлікту інтересів не знайшло, а в листі НАЗК, який використано як підставу для звільнення, не йшлося про такий спосіб врегулювання конфлікту інтересів як звільнення і не вказано, в чому саме такий конфлікт полягав.
"Датою звільнення вказана дата, коли я перебував на лікарняному, що є грубим порушенням КЗпП", - резюмує Бабіков.
Також він уточнює, що конфлікт інтересів, про який говорить НАЗК "пов'язаний не зі справами Майдану як помилково вказують багато інтернет ресурси, а зі справою, в якій розслідуються події 2010 року, пов'язані з внесенням Конституційним судом України змін до Конституції".
"Оскільки тимчасово виконуючий обов'язки Директора вирішив швиденько організувати конкурс на нібито вакантну посаду першого заступника і в конкурсну комісію включив виключно довірених йому осіб, які перебувають в його прямому підпорядкуванні, я також подав заяву до суду про вжиття заходів щодо забезпечення виконання позову", - повідомив Бабіков.
Раніше голову НАЗК Олександра Новікова допитали в ДБР як свідка у справі про зловживання його попередників. Сам Новіков вважає, що цей привід - формальний, а насправді ДБР намагається тиснути на НАЗК через конфлікт інтересів у керівників Бюро - Олександра Бабікова та Олександра Соколова.
Нагадаємо, за даними ЗМІ Заступник глави ДБР Бабіков був звільнений. Пізніше стало відомо, що Бабіков пішов на лікарняний, його звільнення заблоковано. У НАЗК заявили: звільняючи Бабікова з посади заступника голови ДБР, керівник бюро "просто виконав закон".