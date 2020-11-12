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Контррозвідка у Дніпрі затримала терориста-розвідника з "ЛНР". ФОТО

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Українська контррозвідка викрила і затримала колишнього бойовика так званої "ЛНР". Житель Луганська переховувався від правосуддя у Дніпрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило слідство, колишній десантник приєднався до лав проросійських бойовиків і брав участь у боях проти українських військових у складі розвідроти одного з незаконних збройних формувань "ЛНР".

Бойовик також очолював підрозділ так званого "3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади". Після залишення "служби" терорист вирішив поїхати в Дніпро, де пізніше працевлаштувався.

Затриманому бойовику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Зараз вирішується питання про його арешт.

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Контррозвідка у Дніпрі затримала терориста-розвідника з ЛНР 02
Контррозвідка у Дніпрі затримала терориста-розвідника з ЛНР 03

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Топ коментарі

  • MausMike
    В Дніпро його, раків годувати.
  • Андрей Новиков 1f858445
    8 років за вбивство наших військових, за зраду Батьківщини? Можливо ще умовно? Контрразведка в Днепре задержала террориста-разведчика из "ЛНР" - Цензор.НЕТ 1535
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Десантировать без парашюта....
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