Контррозвідка у Дніпрі затримала терориста-розвідника з "ЛНР". ФОТО

Українська контррозвідка викрила і затримала колишнього бойовика так званої "ЛНР". Житель Луганська переховувався від правосуддя у Дніпрі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Служба безпеки України.

Як встановило слідство, колишній десантник приєднався до лав проросійських бойовиків і брав участь у боях проти українських військових у складі розвідроти одного з незаконних збройних формувань "ЛНР".

Бойовик також очолював підрозділ так званого "3-го Станично-Луганського батальйону десантно-штурмової бригади". Після залишення "служби" терорист вирішив поїхати в Дніпро, де пізніше працевлаштувався.

Затриманому бойовику вже повідомили про підозру за ч. 2 ст. 260 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує позбавлення волі на термін від 3 до 8 років. Зараз вирішується питання про його арешт.

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