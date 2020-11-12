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Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом

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Віцеспікер ВР Стефанчук заразився коронавірусом
Перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук заразився коронавірусною інфекцією.

Про це він повідомив в Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Мабуть, дійшла черга й до мене. Позитивний настрій змінився позитивним тестом. Не вберегли ні маска, яку я фактично не знімав із березня місяця, ні рукавиці, ні дезінфекції. Певно, треба пройти й це випробування. Тому вимушено тимчасово вибуваю зі строю", - повідомив Стефанчук.

Він також попросив усіх, з ким контактував останні дні, уважно поставитися до стану свого здоров'я.

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Вице-спикер ВР Стефанчук заразился коронавирусом - Цензор.НЕТ 2444
  • Рома Маестро
    Коронавирусное кубло!!!!!!!!!
  • Oljik
    Ніхто не тішиться з того, що ці люди захворіли. Я, наприклад, бажаю їм одужання таким же способом, який вони забеспечили пересічному громадянину з зарплатою 5-6 тис. грн, про яку Зеленський сказав, що це не бідність. Хіба це не справедливо?
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