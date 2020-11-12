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У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення

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У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення
Заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм отримав посаду директора з активів концерну.

Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.

"Мустафа Найєм, який опікувався взаємодією із органами державної влади, очолить напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовленням підприємств-учасників Концерну", - йдеться в заяві.

У власності "Укроборонпрому" перебуває понад 11 млн кв.м. нерухомості, з яких понад 210 000 кв.м. - нерухомість, не задіяна у виробничих процесах підприємств концерну, і може бути продана або передана в оренду.

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"Моя задача як директора з активів полягатиме у тому, щоб у ході реформування Концерну усі ці процеси відбувались прозоро, відкрито і з максимальною ефективністю для підприємств", - прокоментував своє призначення Найєм.

Топ коментарі

  • Li Quan
    А до этого какой опыт работы у этого «управленца»?! Псевдоразоблачительные пасквили на пару с геем лещенко в упячке строчил, да от майданов по москвам прятался?
    Список достижений достойный , добавить нечего. Взращиваем своих «рогозиных »...
  • Li Quan
    А всего лишь, что для успеха надо : лей себе говнозраду на мельницы пропутинского медведчуковско-суркисовского григоришина и каламойского и будет тебе гешефт за счёт гоев
  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення - Цензор.НЕТ 9815
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