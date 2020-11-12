У Найєма нова посада в "Укроборонпромі": очолить напрямок роботи з активами і моніторингу держоборонзамовлення
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Заступник генерального директора "Укроборонпрому" Мустафа Найєм отримав посаду директора з активів концерну.
Про це повідомила пресслужба Укроборонпрому.
"Мустафа Найєм, який опікувався взаємодією із органами державної влади, очолить напрямок роботи з активами підприємств та моніторингу державного оборонного замовленням підприємств-учасників Концерну", - йдеться в заяві.
У власності "Укроборонпрому" перебуває понад 11 млн кв.м. нерухомості, з яких понад 210 000 кв.м. - нерухомість, не задіяна у виробничих процесах підприємств концерну, і може бути продана або передана в оренду.
"Моя задача як директора з активів полягатиме у тому, щоб у ході реформування Концерну усі ці процеси відбувались прозоро, відкрито і з максимальною ефективністю для підприємств", - прокоментував своє призначення Найєм.