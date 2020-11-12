В Офісі генпрокурора розповіли, чого чекають від третього раунду переговорів з Іраном щодо збитого українського літака
Про це в інтерв'ю Цензор.НЕТ розповів заступник Генерального прокурора України Гюндуз Мамедов.
"На початку грудня переговорна група збирається знову в Києві і хотілося би предметно і детально обговорювати результати слідства, а не вкотре слухати обіцянки про співпрацю", - зазначив він.
Він також розповів, що під час останньої зустрічі з іранською стороною нашим правоохоронцям вдалося ознайомитися з результатами слідчого експерименту, який був проведений їхніми колегами. Він не зміг прокоментувати подробиці, посилаючись на обіцянку, дану іранській стороні, але підкреслив, що питань тепер стало більше, ніж відповідей.
Відповідаючи на запитання про результати експертиз, проведених слідством в Ірані, уточнив, що для повноти картини не вистачає деталей.
"Вони згадали про роботу 6 експертних комісій. На словах були озвучені певні висновки з військово-технічного звіту іранської сторони і тому можу говорити про певний прогрес у переговорному процесі. У цьому раунді нам стала зрозуміла їхня версія подій, їхнє уявлення про те, що трапилося, але для повної картини потрібні деталі, - розповів Мамедов. - Ми, зі свого боку, ще взимку провели слідчий експеримент з імітації роботи системи "ТОР", проаналізували понад 75 джерел фото і відео в соціальних мережах і YouTube, завантажених місцевими жителями, які стали свідками катастрофи. У квітні призначили комплексну криміналістичну експертизу, яка в рамках нашого слідства дасть відповіді на багато запитань, деталі причин катастрофи, обставини влучання ракети".
Повний текст інтерв'ю з Гюндуз Мамедовим читайте за посиланням.
Нагадаємо, літак Boeing-737 авіакомпанії МАУ, який мав здійснити рейс PS752 за маршрутом Тегеран-Київ, розбився орієнтовно о 6:00 за тегеранським часом (близько 4:30 за київським часом) у середу, 8 січня 2020 року, після зльоту з тегеранського аеропорту ім. Імама Хомейні. На борту перебували 168 пасажирів і 9 членів екіпажу, всі вони загинули. Більшість загиблих в авіакатастрофі - громадяни Канади та Ірану.
Вранці 11 січня Іран визнав, що літак українських авіаліній був збитий помилково іранськими військовими.
ЗМІ повідомили, що Іран схиляє Україну до підписання меморандуму про взаєморозуміння. У ньому нашій країні пропонується визнати те, що трапилося, "людською помилкою" і відмовитися від судових позовів в обмін на виплату компенсації та оприлюднення даних чорних скриньок.
У липні Іран доставив чорну скриньку збитого літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" у французьке Бюро розслідувань та аналізу безпеки цивільної авіації.
Розшифровка чорних скриньок літака авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України", збитого в Ірані в січні, підтвердила, що лайнер впав унаслідок влучення в нього ракети, а також, що на той момент він був справним.