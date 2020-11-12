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В "опитуванні Зеленського" взяло участь 16% українців, - соціологічне дослідження

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В "опитуванні Зеленського" взяло участь 16% українців, - соціологічне дослідження
80,5% українців не брали участі в ініційованому президентом України Володимиром Зеленським всенародному опитуванні 25 жовтня,

Як передає Цензор.НЕТ, про це свідчать результати соціологічного дослідження центру "Соціс", проведеного з 28 жовтня по 2 листопада 2020 року, опубліковані  на офіційному сайті центру.

За даними соцопитування, 16,5% серед усіх респондентів відзначили, що брали участь в опитуванні, 0,6% - дали іншу відповідь.

Водночас 68% опитаних вказали, що проведення цього опитування ніяк не вплинуло на їхнє ставлення до Зеленського, 10,3% - "дещо поліпшило", 7,9% - "дещо погіршило", 5,9% - "суттєво погіршило", 2,4% - "суттєво поліпшило" ставлення до глави держави.

Соцопитування проводилося методом CATI з використанням планшетів. Вибірка: репрезентує доросле населення України (крім Криму та тимчасово непідконтрольних уряду України територій на сході України) за такими показниками як стать, вік, регіон проживання та тип населеного пункту. Обсяг вибірки: 2 тис. респондентів.

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Топ коментарі

  • ПАРАБЕЛЛУМ 777
    В "опросе Зеленского" приняло участие 16% украинцев, - социологическое исследование - Цензор.НЕТ 5879час зебілів короткий
  • Герхард
    16% альтернативно одаренных.
  • Алла Новосад 5b57f84f
    Аваков и его подчиненные приложили много усилий, чтобы такие швондеры пришли к власти и инспектировали их.
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