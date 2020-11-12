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Кабмін скасував обмеження на зарплати голів і членів правлінь "Укрзалізниці", аеропорту "Бориспіль" і Адміністрації морпортів

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Кабмін скасував обмеження на зарплати голів і членів правлінь "Укрзалізниці", аеропорту "Бориспіль" і Адміністрації морпортів
Кабінет Міністрів України скасував обмеження на зарплати голів і членів правлінь і наглядових рад АТ "Укрзалізниця", ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль" і ДП "Адміністрація морських портів України" (АМПУ).

Відповідні розпорядження №1387-р, 1388-р і 1389-р оприлюднено на сайті уряду, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Раніше заробітні плати голів згаданих підприємств, згідно з рішенням Кабміну, на період карантину, введеного з метою протидії поширення СOVID-19, були обмежені до 47,2 тис. грн.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін зняв обмеження зарплат керівників та членів наглядових рад державних підприємств, з жовтня чиновники отримуватимуть повну зарплату

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Топ коментарі

  • саша паламарчук
    Пакращення від народного сцикуна!

    Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морпортов - Цензор.НЕТ 9617
  • Igor Lyashenko 37b3b0fe
    А за що підвищувати зарплати? Війна не закінчилась, епідемія не закінчилась, результати роботи жахливі. За що платити великі гроші?
  • саша паламарчук
    Бо 73% лохів хай бачать як поліпшилося життя, але не у них. Кабмин отменил ограничения на зарплаты глав и членов правлений "Укрзализныци", аэропорта "Борисполь" и Администрации морпортов - Цензор.НЕТ 713
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