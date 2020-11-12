НАЗК не може перевірити фінансування Партії Шарія через рішення КС
Як інформує Цензор.НЕТ, про це НАЗК повідомило у відповідь на запит "Радіо Свобода".
Так, 13 жовтня агентство отримало заяву від проєкту журналістських розслідувань "Віснику державних закупівель" про те, що Партія Шарія може порушувати закон у частині її фінансування. За день до цього журналісти повідомили, що політсилу фінансує мережа автозаправок БРСМ-Нафта.
"Висвітлені факти та обставини, а також прикріплені матеріали планувалося об'єктивно і всебічно врахувати в межах компетенції при здійсненні аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за другий квартал 2020 після його надходження до Національного агентства", - розповіли в НАЗК.
Однак після того, як Конституційний суд визнав деякі повноваження НАЗК неконституційними, агентство не може витребувати у Партії Шарія необхідну інформацію, а отже і перевірити фінансовий звіт партії.
Згідно з українським законодавством, відображення у звіті свідомо недостовірних відомостей є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченої частиною 1 статті 159-1 Кримінального кодексу України.
Також у разі незазначення всіх відомостей, які повинні відображатися політичною партією у звіті, інформація вважається неповною і є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.