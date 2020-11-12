Новини

НАЗК не може перевірити фінансування Партії Шарія через рішення КС

1 69626
НАЗК не може перевірити фінансування Партії Шарія через рішення КС
Через рішення Конституційного суду Національне агентство із запобігання корупції не може перевірити інформацію про фінансування партії проросійського блогера Анатолія Шарія.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це НАЗК повідомило у відповідь на запит "Радіо Свобода".

Так, 13 жовтня агентство отримало заяву від проєкту журналістських розслідувань "Віснику державних закупівель" про те, що Партія Шарія може порушувати закон у частині її фінансування. За день до цього журналісти повідомили, що політсилу фінансує мережа автозаправок БРСМ-Нафта.

"Висвітлені факти та обставини, а також прикріплені матеріали планувалося об'єктивно і всебічно врахувати в межах компетенції при здійсненні аналізу звіту політичної партії про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за другий квартал 2020 після його надходження до Національного агентства", - розповіли в НАЗК.

Однак після того, як Конституційний суд визнав деякі повноваження НАЗК неконституційними, агентство не може витребувати у Партії Шарія необхідну інформацію, а отже і перевірити фінансовий звіт партії.

Згідно з українським законодавством, відображення у звіті свідомо недостовірних відомостей є підставою для притягнення до кримінальної відповідальності, передбаченої частиною 1 статті 159-1 Кримінального кодексу України.

Також у разі незазначення всіх відомостей, які повинні відображатися політичною партією у звіті, інформація вважається неповною і є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності, передбаченої статтею 212-21 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Читайте також: СБУ відкрила провадження проти Шарія. ДОКУМЕНТ

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • Sergii Ustim
    А до решения КС могли проверить? Нафига мы содержим эту толпу идиотов, кто то мне скажет?
  • Andriy Kalnyshevsky
    какое хорошее и нужное решение.
    И для шария, и для МВФ, и для ворья, - и бубочка нивчом невиновата а даже потерпеашая...
  • Mykola 19a5fa29
    А що було б якби КС визнав вихід України з СРСР неконституційним і зобов,язав вступити в Росію на правах федеративного округу. Впевнений що наша влада це рішення виконала б. Причому з задоволенням.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини