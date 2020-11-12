Новини • Безвізовий режим з ЄС, Конституційна криза

Питання про втрату безвізу з ЄС знято, - заступник голови ОП Жовква

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Питання про втрату безвізу з ЄС знято, - заступник голови ОП Жовква
Президент Володимир Зеленський швидкими і рішучими діями не допустив втрати Україною безвізового режиму з Європейським Союзом після рішення Конституційного Суду про скасування низки норм антикорупційного законодавства. Тепер черга за Верховною Радою.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу президента, про це заявив заступник голови ОП Ігор Жовква.

За словами Жовкви, питання безвізу вдалося вирішити завдяки тому, що президент того ж дня зібрав термінове засідання Ради національної безпеки та оборони України і за його результатами вніс до Верховної Ради відповідний проєкт рішення кризи.

"На сьогодні можу сказати, що таку гарячу фазу напруги, зокрема з питанням безвізового режиму - або скасування або призупинення дії безвізового режиму, який існує між Україною і Євросоюзом, - ми зняли. Це підтверджують численні наші партнери", - сказав Жовква.

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Заступник голови ОП зазначив, що Глава держави зробив все від нього залежне, і далі мають діяти народні депутати.

"Закони у нас ухвалює не президент, а парламент. Відповідні законопроєкти зараз у парламенті. Президент вніс свій законопроєкт. Провів консультації з партнерами. Провів телефонні переговори з президентом Венеціанської комісії Джанні Букіккіо, яка надаватиме свою юридичну експертизу", - зазначив заступник керівника Офісу президента.

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Топ коментарі

  • Валерия Ларченко b661826f
    "Зеленский быстрыми и решительными действиями" -дальше можно не читать, а то умрешь со смеху Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 5530
  • Филипп Филиппович Преображенск
    Раз так сказал заместитель главного по скрепкам и карандашам в "зелёном" офисе - то так оно и есть. Верю!
    А то что решение так называемого КС остаётся без изменений - так это же мелочи, правда? Евросоюз наверняка не заметит.
  • саша паламарчук
    Вопрос о потере безвиза с ЕС снят, - замглавы ОП Жовква - Цензор.НЕТ 6756
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