За вилучені у Голубова підроблені бюлетені на користь Скорика багатьом світять кримінальні справи, - Таран
Відповідний пост він розмістив на своїй сторінці в Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Скорик в Одесі, здається, все ... Вчора СБУ накрила офіс Дмитра Голубова і вилучила підроблені бюлетені на користь Миколи Скорика - кандидата в мери Одеси від ОПЗЖ. У сухому залишку маємо наступне: Фігурантам, зокрема Голубову, світять кримінальні справи за фальсифікацію.
Скорику доведеться кинути всі сили на те, щоб відмазатися від скандалу. А це практично неможливо, враховуючи прямий взаємозв'язок. Тут вже не до виборів", - пише політтехнолог.
На думку експерта, зараз у цих політиків будуть серйозніші проблеми, ніж програш на виборах.
"Руйнуються "сітки" ОПЗЖ. Люди масово звертаються в правоохоронні органи, віддаючи перевагу свободі перед тисячею гривень.
Скільки таких пачок бюлетенів у розкиданих по місту офісах ОПЗЖ - невідомо. Але це, мабуть, головне, що варто знати про вибори в Одесі і бажання проросійських політиків прийти до влади", - впевнений Віктор Таран.