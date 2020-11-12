"Епіцентр" ухвалив рішення про дотримання карантинних заходів, МВС і Нацполіція це проконтролюють, - Геращенко

Мережа магазинів "Епіцентр" після роз'яснень у МВС ухвалила рішення про дотримання карантинних заходів.

Про це на сторінці в мережі Facebook заявив заступник голови МВС Антон Геращенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Після роз'яснень, отриманих сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ, керівництво мережі будівельних гіпермаркетів "Епіцентр" ухвалило рішення про дотримання карантинних обмежень прийнятих Кабінетом Міністром, про що зробило відповідну заяву на своєму інтернет сайті", - сказано в повідомленні.

За словами Геращенко, органи МВС і Національна поліція ретельно проконтролюють, щоб заяви керівництва мережі "Епіцентр" збіглися з їхніми реальними діями щодо запобігання поширенню епідемії COVID-19.

Нагадаємо, раніше мережа магазинів "Епіцентр К" у жартівливій формі повідомила про намір працювати в суботу та неділю всупереч карантину вихідного дня.

Прем'єр-міністр Шмигаль заявив, що з найближчої п'ятниці, 13 листопада, в Україні діятиме карантин вихідного дня. З 00:00 години суботи до 00:00 години понеділка працювати зможуть тільки продуктові магазини, аптеки, автозаправки, СТО, клініки (в тому числі ветеринарні), банки та пошта.

Глава МОЗ Степанов був обурений рекламою магазину.

Читайте також: Якщо "Епіцентр" працює, а малий бізнес ні, то це питання до мера: місцева влада має контролювати дотримання карантину, - головний санлікар Ляшко