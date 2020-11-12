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Одеса не буде запроваджувати карантин вихідного дня

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Одеса не буде запроваджувати карантин вихідного дня
В Одесі поки не планують оголошувати карантин вихідного дня, але в місті продовжать діяти обмеження "помаранчевої" зони.

Про це заявив секретар оперативного штабу Одеської міськради з питань надзвичайних ситуацій Олександр Тиховський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"Сьогодні Одеса продовжує перебувати в "помаранчевій" зоні. Жодних додаткових обмежень щодо карантину вихідного дня міська та обласна комісії ТЕБ та НС не схвалювала. Тому на території міста продовжують діяти обмеження "помаранчевої" зони, які комісія ухвалила 15 жовтня", - заявив Тиховський .

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів запровадив низку карантинних обмежень, зокрема заборонив масові заходи за наявності понад 20 осіб, планові госпіталізації, роботу розважальних закладів, а також ввів карантин вихідного дня з 14 до 30 листопада.

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Топ коментарі

  • roshenko q
    Красава))) кто еще сегодня не плюнул в харю тупой зеленой власти?
  • Куприк
    Дурачка Степанова все послали Одесса не будет вводить карантин выходного дня - Цензор.НЕТ 7480
  • Rhodesian
    Скажи, дарвинист, - а в чем смысл "карантина выходного дня"...?
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