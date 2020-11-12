Військова розвідка Росії координувала проєкт із фейками про катастрофу MH17, - розслідування Bellingcat

Головне управління Генерального штабу Збройних сил Росії (військова розвідка Росії, відома також за традиційною абревіатурою ГРУ) координувало діяльність медіапроєкту Bonanza Media, який поширював фейки про катастрофу малайзійського літака рейсу MH17 на сході України.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода, про це йдеться в спільному розслідуванні The Insider і Bellingcat.

Bonanza Media – проєкт колишньої співробітниці телеканалу RT Яни Єрлашової і голландського блогера Макса ван дер Верффа, що просуває альтернативні версії катастрофи. Під брендом Bonanza вийшло кілька фільмів про катастрофу, а також публікувалися секретні документи з архівів Спільної слідчої групи.

Як з'ясували The Insider і Bellingcat, діяльність Bonanza Media курирував полковник ГРУ Сергій Чебанов. Видання вивчили білінги дзвінків і листування Чебанова, надані їм хакерами, і дійшли висновку, що на початку січня 2020 року він організував поїздку Єрлашової до підконтрольної угрупованню "ЛНР" території для зйомок фільму про катастрофу.

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У лютому 2020 року Єрлашова також погоджувала з Чебановим промопост до іншого фільму про MH-17, а в травні – статтю голландського журналіста про судовий процес у справі про катастрофу.

У лютому 2020 рік видання Bonanza Media опублікувало закриті матеріали кримінальної справи про катастрофу MH17, після чого речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що вони підтверджують позицію Москви, що російський "Бук" не збивав літак. Насправді в опублікованих документах таких тверджень не було.

Об’єднана слідча група за підсумками розслідування дійшла висновку, що літак був збитий сепаратистами з установки "Бук", яку доставили з Росії. Суд у справі про катастрофу розпочався в Нідерландах у березні 2020 року, звинувачення висунуті трьом росіянам і одному українцю. За версією слідства, обвинувачені координували дії для отримання зенітно-ракетного комплексу з Росії.

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Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

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9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

31 серпня в Нідерландах стартувала третя сесія судового процесу у справі збитого у небі над Донбасом літака рейсу МН17.

15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.