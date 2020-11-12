Перший випадок хантавірусу зафіксовано в Німеччині: Дослідники знайшли вірус у молодої пацієнтки і її домашнього пацюка

Докази інфекції, викликаної азіатським вірусом, знайдено в Німеччині. Група дослідників з Charité - Universitätsmedizin Berlin підтвердила перший у Німеччині випадок передачі вірусу від тварини до людини за участю певного виду вірусу, відомого як "Сеульський вірус".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт клініки Шаріте.

Працюючи разом із колегами з Friedrich-Loeffer-Institut (FLI), дослідники змогли підтвердити наявність вірусу у молодої пацієнтки і її домашнього пацюка.

Після численних спалахів на початку 21-го століття синдроми хантавірусної хвороби привертали до себе дедалі більшу увагу громадськості і в 2001 р стали підлягати реєстрації в Німеччині.

Сеульський вірус, який в основному зустрічається в Азії і передається виключно щурами, з набагато більшою ймовірністю може викликати важке захворювання. Однак навіть за межами Азії надходили численні повідомлення про передачу цього високовірулентного вірусу від пацюка людині.

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Після розвитку симптомів гострої ниркової недостатності юній пацієнтці потрібна інтенсивна терапія, і її було госпіталізовано на кілька днів. Сірологічний аналіз швидко підтвердив передбачуваний діагноз хантавірусної інфекції. Однак вид хантавірусу, відповідального за це, залишається неясним.

"Досі тільки контакт із мишами приводив до підозр на хантавірусну інфекцію. Тепер необхідно буде розглянути можливість зараження після контакту з дикими або домашніми щурами. ... Той факт, що цей патоген було підтверджено у домашніх пацюків, також означає, що вірус може бути експортований через торгівлю цими тваринами практично в будь-яку точку світу", - зазначили дослідники.

Тому тим, хто тримає пацюків, рекомендується дотримуватися обережності.