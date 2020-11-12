Єреван закрив небо над Карабахом: його охороняють ППО Вірменії та ПКС РФ

У повітряному просторі Вірменії і Нагірного Карабаху створили безполітні зони.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн, про це повідомила прессекретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.

За її словами, "ППО ЗС Вірменії спільно з силами повітряно-космічного захисту Росії захистили повітряний простір Вірменії і Нагірного Карабаху, він є закритою для польотів зоною".

При цьому виняток зроблено для військової та зареєстрованої цивільної авіації.

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Прессекретарка міноборони Вірменії також спростувала відомості про появу в повітряному просторі Єревана турецьких БПЛА "Байрактар".

9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.