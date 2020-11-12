Єреван закрив небо над Карабахом: його охороняють ППО Вірменії та ПКС РФ
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн, про це повідомила прессекретарка Міністерства оборони Вірменії Шушан Степанян.
За її словами, "ППО ЗС Вірменії спільно з силами повітряно-космічного захисту Росії захистили повітряний простір Вірменії і Нагірного Карабаху, він є закритою для польотів зоною".
При цьому виняток зроблено для військової та зареєстрованої цивільної авіації.
Прессекретарка міноборони Вірменії також спростувала відомості про появу в повітряному просторі Єревана турецьких БПЛА "Байрактар".
9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над Шушею, а азербайджанські війська стоять на підступах до Степанакерта.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх військових дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон вводяться російські війська у вигляді миротворчого контингенту.