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Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, що забороняє заперечувати агресію РФ проти України

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Раді рекомендують ухвалити законопроєкт, що забороняє заперечувати агресію РФ проти України
Законопроєктом пропонується заборонити висловлювання, що містять заперечення факту військової агресії Російської Федерації та окупації нею частини території України.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Ради.

"Комітет ухвалив рішення рекомендувати прийняти за основу законопроєкт про внесення змін до закону "Про телебачення і радіомовлення" щодо протидії інформаційній війні №4188", - сказано в повідомленні.

Згідно з пояснювальною запискою, законопроєктом пропонується заборонити висловлювання, що містять заперечення факту військової агресії Російської Федерації та окупації нею частини території України.

Також пропонується зобов'язати Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення в разі повторного допущення порушення звертатися до суду з позовом про анулювання ліцензії на мовлення телерадіоорганізації або анулювання ліцензії провайдера програмної послуги.

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Топ коментарі

  • Amber
    Правильне рішення !
  • Перехватчик
    Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 5530
  • Frol Fedoroff
    Отрицать не надо. Достаточно просто сказать "другая сторона". Какая другая - "А какая разница!" Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 749
    Раде рекомендуют принять законопроект, запрещающий отрицать агрессию РФ против Украины - Цензор.НЕТ 8173
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