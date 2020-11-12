Новини • Хабарники

На хабарі 630 тис. грн затримано мера Остра на Чернігівщині, - ОДА. ФОТО

7 08211
Голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко оприлюднила інформацію про затримання мера Остра під час одержання хабаря 630 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

Коваленко зазначила: "На Чернігівщині планово триває антикорупційний аудит, який я ініціювала відразу після призначення на посаду голови ОДА. Наразі 4 чиновників різних рівнів вже затримано і вони чекають на вирок суду.

Сьогодні СБУ разом з ДБР і прокуратурою "взяли" на хабарі - 630 тисяч гривень за будівництво стадіонного комплексу в рамках програми "Велике будівництво" мера Остра. Аудит триває, компроміс із корупцією неможливий".

Читайте також: Чиновник Міноборони упіймався на хабарі 400 тис. грн за сприяння в перемозі на тендерах, - СБУ. ФОТО

На хабарі 630 тис. грн затримано мера Остра на Чернігівщині, - ОДА 01

Топ коментарі

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Да переименуйте эту аферу "Большая стройка" в "большая взятка" или "большой откат".
    Зеленые лицемерные суки.
  • Куприк
    Шось эти мэры посыпались як груши На взятке 630 тыс. грн задержан мэр Остра на Черниговщине, - ОГА - Цензор.НЕТ 6636
  • Diego Pereira
    Два солдата из стройбата заменяют экскаватор ну а из Десны солдат, заменяет весь стройбат...
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини