На хабарі 630 тис. грн затримано мера Остра на Чернігівщині, - ОДА. ФОТО

Голова Чернігівської ОДА Ганна Коваленко оприлюднила інформацію про затримання мера Остра під час одержання хабаря 630 тисяч.

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у Фейсбуці.

Коваленко зазначила: "На Чернігівщині планово триває антикорупційний аудит, який я ініціювала відразу після призначення на посаду голови ОДА. Наразі 4 чиновників різних рівнів вже затримано і вони чекають на вирок суду.

Сьогодні СБУ разом з ДБР і прокуратурою "взяли" на хабарі - 630 тисяч гривень за будівництво стадіонного комплексу в рамках програми "Велике будівництво" мера Остра. Аудит триває, компроміс із корупцією неможливий".

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