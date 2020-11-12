Уманський подав у відставку з посади радника глави ОП: Карантин вихідного дня? Тоді на вихід. ДОКУМЕНТ

Позаштатний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака Ігор Уманський написав заяву про відставку за власним бажанням.

Про це Уманський повідомив у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Карантин вихідного дня? Ок! Тоді - всі на вихід! І я почну перший. Відповідну заяву подав на Банкову.

Щодо причини відставки - все після прийняття рішення за моєю заявою. Обов'язково запрошу всіх, кому не байдуже.

ВідпочивайТЕ! "- написав він.

ЗМІ публікують заяву Уманського. Документ датовано 12 жовтня, а не 12 листопада, можливо, помилково.

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