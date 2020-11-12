Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19

Народна депутатка "Батьківщини", віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк заявила про готовність вести засідання парламенту, поки спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук одночасно перебувають на лікарняному.

Про це Кондратюк написала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Почуваюся добре, готова підстрахувати колег і вести засідання парламенту. Це мій обов'язок, як віцеспікера, за обставин, що склалися", - повідомила вона.

Нардепка підкреслила, що відповідально ставиться до всіх заходів безпеки, носить маску і дотримується соціальної дистанції.

"Ми всі зайвий раз переконалися в тому, що наявність трьох осіб у керівництві парламенту - є правильним і інституційно доцільним. Що б не трапилося, головний законодавчий орган країни повинен працювати на інтереси громадян, проявляти своє лідерство і брати на себе відповідальність перед людьми за ухвалення важливих для країни рішень", - додала Кондратюк.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, і спікер парламенту Дмитро Разумков, і перший віцеспікер Руслан Стефанчук заразилися коронавірусом.

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