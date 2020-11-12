Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19
Про це Кондратюк написала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Почуваюся добре, готова підстрахувати колег і вести засідання парламенту. Це мій обов'язок, як віцеспікера, за обставин, що склалися", - повідомила вона.
Нардепка підкреслила, що відповідально ставиться до всіх заходів безпеки, носить маску і дотримується соціальної дистанції.
"Ми всі зайвий раз переконалися в тому, що наявність трьох осіб у керівництві парламенту - є правильним і інституційно доцільним. Що б не трапилося, головний законодавчий орган країни повинен працювати на інтереси громадян, проявляти своє лідерство і брати на себе відповідальність перед людьми за ухвалення важливих для країни рішень", - додала Кондратюк.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, і спікер парламенту Дмитро Разумков, і перший віцеспікер Руслан Стефанчук заразилися коронавірусом.