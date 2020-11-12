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Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19

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Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19
Народна депутатка "Батьківщини", віцеспікерка парламенту Олена Кондратюк заявила про готовність вести засідання парламенту, поки спікер Дмитро Разумков і перший віцеспікер Руслан Стефанчук одночасно перебувають на лікарняному.

Про це Кондратюк написала у Фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Почуваюся добре, готова підстрахувати колег і вести засідання парламенту. Це мій обов'язок, як віцеспікера, за обставин, що склалися", - повідомила вона.

Нардепка підкреслила, що відповідально ставиться до всіх заходів безпеки, носить маску і дотримується соціальної дистанції.

"Ми всі зайвий раз переконалися в тому, що наявність трьох осіб у керівництві парламенту - є правильним і інституційно доцільним. Що б не трапилося, головний законодавчий орган країни повинен працювати на інтереси громадян, проявляти своє лідерство і брати на себе відповідальність перед людьми за ухвалення важливих для країни рішень", - додала Кондратюк.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, і спікер парламенту Дмитро Разумков, і перший віцеспікер Руслан Стефанчук заразилися коронавірусом.

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Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 01

Топ коментарі

  • Марія Клименко
    Якось дивно, шо ці зелені ублюдкі одночасно , тіпо захворіли... Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 2935 Шо, падлюки, чекаєте, шо ваш трампель переможе?! Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 8601 Віцеспікерка Кондратюк готова вести засідання Ради, поки Разумков і Стефанчук хворіють на COVID-19 - Цензор.НЕТ 6815
  • Vika Lysenko
    а юлькина фракция , мало того ,что рашистам подигрывает , так ещё и Каломою продалась зе дёшево
  • Анатолий Панасюк
    Якийсь верхоголовний мор пішов. Може навіть виникнути вірогідність перевиборів, так як вченні заявляють про зміни в психиці у перехворівших на ковід. Хто його знає в якому стані і хто буде керувати дистанціонно країною. Вся країна це ж не один Харків.
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