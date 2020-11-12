Богуслаєв зупинив роботу "Мотор Січ", почалися скорочення співробітників через відсутність замовлень

Робота ПАТ "Мотор Січ" припиняється, а співробітників відправляють "у простій".

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляють міські ЗМІ Запоріжжя, посилаючись на працівників підприємства, які вже ознайомилися з відповідним наказом свого керівництва, що пояснює своє рішення епідеміологічною ситуацією.

Як відомо, в даний час фактично керує "Мотор Січчю" почесний президент В'ячеслав Богуслаєв, хоча такої посади у штатному розписі немає. Він з 90-х років керував підприємством, а після приватизації і до продажу контрольного пакета китайським інвесторам у 2016 р був його власником. ПАТ "Мотор Січ" досі офіційно керують топменеджери, які були призначені наприкінці 2015 року Богуслаєвим перш ніж укладати угоду з китайцями. Оскільки акції ПАТ "Мотор Січ" арештовані судом за політично мотивованим кримінальним розслідуванням, підприємство три роки не проводить збори акціонерів, а це, у свою чергу, не дозволяє власникам акцій призначити новий менеджмент і переобрати органи управління АТ.

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Експерти пов'язують зупинку виробництва на "Мотор Січі" і скорочення кількості співробітників зі складним економічним становищем підприємства. Російський ринок втрачено з 2014 р, а поставки в достатньому обсязі на ринок КНР неможливі через те, що українська влада з 2017 року блокує китайським акціонерам доступ до підприємства, 2019 рік завершено з чистим збитком 532,72 млн грн, перед цим перше півріччя 2019 року - "мінус" 426 млн грн, перший квартал 2020 року - "Мотор Січ" звітує про чистий збиток у розмірі 219 млн грн. Через погіршення ситуації завод тільки за 2 останні роки залишили понад 4,5 тисячі співробітників, а загалом за час нестабільності було втрачено близько 8 тис. співробітників. Суди розглядають справи про розтрати і розкрадання керівників АТ "Мотор Січ" на суму близько 0,5 мільярда гривень. Нещодавно правоохоронці розкрили крадіжку з заводу авіаційного двигуна, який один із керівників підприємства намагався збути у себе в гаражі.

Раніше заступник голови одного з профільних комітетів ВРУ заявив, що В'ячеслав Богуслаєв отримав від китайців близько мільярда доларів, а арешт акцій дозволяє йому і підконтрольному йому менеджменту підприємства досі здійснювати фактичний контроль над підприємством і досі безконтрольно грабувати "Мотор Січ". Ця схема була реалізована Богуслаєвим спільно з експрезидентом Петром Порошенко і керівником СБУ.

Китайські власники контрольного пакета акцій від моменту його придбання через арешти акцій не мають впливу на управління АТ "Мотор Січ", відповідно, не можуть втрутитися в ситуацію, звільнивши неефективний менеджмент Богуслаєва, і відновити нормальну діяльність заводу. А останні кілька місяців китайські інвестори безуспішно намагаються в українських судах скасувати діючі арешти, щоб отримати доступ до управління активом, в який інвестовано близько мільярда доларів. Зокрема, вони направили в українське Міністерство юстиції України претензію про намір звернутися в міжнародний арбітраж і стягнути з України $3,5 млрд за збиток, заподіяний їм діями українських органів влади.