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Пацієнтка померла від недбалості анестезіолога, трьом лікарям висунули підозри, - прокуратура

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Пацієнтка померла від недбалості анестезіолога, трьом лікарям висунули підозри, - прокуратура
Анестезіолога Національного інституту раку підозрюють у неналежному виконанні професійних обов'язків, а лікуючого лікаря жінки і патологоанатома - в підробленні медичної документації.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

"За даними слідства, лікар-анестезіолог Національного інституту раку перед початком оперативного втручання, не провівши передопераційну підготовку пацієнтки, ввів в її організм препарати, які є несумісними при одночасному введенні. Ці дії призвели до різкого погіршення стану здоров'я і смерті жінки. Для приховування наслідків неналежного виконання лікарем-анестезіологом професійних обов'язків, двоє інших медпрацівників - лікуючий лікар пацієнтки і лікар-патологоанатом за результатами розтину тіла внесли в медичну документацію недостовірні відомості про причину смерті жінки", - сказано в повідомленні.

Анестезіологу загрожує позбавлення волі на строк до 2 років, лікарю і патологоанатому - позбавлення волі на термін до 5 років.

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Топ коментарі

  • orionemc2 a7fce8b3
    О ещё один..срочна правительства скрывает от нас правду рак лечица содой!!! Ревалюция в медицине....падарожник вылечил раковую опухоль
  • orionemc2 a7fce8b3
    Та да, ты один умный, а весь мир тупой дохнет от рака миллионами...
  • Ksenia VB
    Та ви намагаєтесь втюхати хворим людям водичку за 650 грн.
    ПОСОРОМИЛИСЬ би.
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