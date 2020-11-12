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У 2020 році на Полтавщині побудують і відремонтують удвічі більше доріг, ніж торік, - голова ОДА Синєгубов

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У 2020 році на Полтавщині побудують і відремонтують удвічі більше доріг, ніж торік, - голова ОДА Синєгубов
За рік у Полтавській області ситуація з якістю доріг в області докорінно змінюється.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА, про це повідомив голова Полтавської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов на пресконференції з нагоди перебування на посаді 1 рік. Зараз уже побудовано і покладено асфальтового покриття на 235 км доріг державного та місцевого значення в області. Для прикладу: торік було відремонтовано лише 117 км доріг, а в 2018 році - 122 км.

"Цього року державні інвестиції в дорожню інфраструктуру Полтавщини становили 15 мільярдів гривень. Це рекордні цифри", - зазначив Олег Синєгубов.

Служба автомобільних доріг у Полтавській області вже побудувала і відремонтувала 132,7 км доріг. Одночасно Агентство місцевих доріг Полтавської області вже майже на 100% відремонтувало ті дороги, які були заплановані цього року - 92 км.

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Зокрема в 2020 році завершено одні з наймасштабніших національних проєктів - ремонт траси М-03 Київ-Харків-Довжанський у межах міста Полтава і будівництво першої черги об'їзної навколо Полтави. Також розпочато капітальний ремонт дороги Чорнухи-Лубни, яка поєднує щонайменше 11 населених пунктів. Цей автошлях повністю відремонтують наступного року. Крім цього, активно будується "бетонка", перший український хайвей Н-31 Дніпро-Решетилівка, а також дорога державного значення М-03 Київ-Харків-Довжанський на всій території Полтавщини.

Наступного року, додав Олег Синєгубов, у планах не тільки зберігати тенденцію, а й нарощувати темпи будівництва і ремонту особливо місцевих доріг.

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Топ коментарі

  • Виктор Бондарчук
    В 2020 году на Полтавщине построят и отремонтируют вдвое больше дорог, чем в прошлом году, - глава ОГА Синегубов - Цензор.НЕТ 5471
  • Rhodesian
    По ИВЛ-ам будут ездить...Гуляй рванина) Сколько той жизни....
  • 133133
    меня, к примеру, как экономиста, всегда напрягает рост чего-нибудь на 100 процентов за год.
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