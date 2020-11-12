Достроково припинено повноваження всього складу Херсонської обласної ТВК, - ЦВК

Центральна виборча комісія України прийняла рішення про дострокове припинення повноважень Херсонської обласної територіальної виборчої комісії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ЦВК

"У Комісію надійшли скарги Херсонських обласних організацій політичних партій "Наш край", "Слуга народу" і Херсонської регіональної організації Політичної партії "Партія Ігоря Колихаєва "Нам тут жити!". У скаргах суб'єкти звернення просили достроково припинити повноваження зазначеної комісії у зв'язку з вчиненням нею одноразового грубого порушення законодавства, встановленого рішенням П'ятого апеляційного адміністративного суду", - повідомляє пресслужба ЦВК.

Йдеться про рішення суду, яким визнано протиправною бездіяльність обласної ТВК щодо нездійснення повноважень Бехтерської сільської ТВК Скадовського району та Каховської міської ТВК Каховського району щодо встановлення підсумків голосування в межах частини територіальних виборчих округів №3 і №5.

ЦВК встановила, що на момент розгляду цього питання Херсонська обласна ТВК не виконала постанову суду.

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Крім того, в ЦВК надійшло звернення, згідно з яким Херсонська обласна ТВК не виконує свої повноваження через неможливість забезпечити кворум, необхідний для прийняття рішень. При цьому жодних документів, які б підтверджували поважні причини відсутності членів ТВК на засіданні надано не було.

"У зв'язку з цим Комісія задовольнила зазначені скарги, визнавши протиправною бездіяльність Херсонської обласної ТВК щодо невиконання рішення суду. Разом із тим ЦВК встановила факт одноразового грубого порушення Херсонською обласною ТВК законодавства і достроково припинила повноваження всього її складу", - вказується в повідомленні.

Згідно з рішенням ЦВК місцеві організації політичних партій, за поданнями яких до складу цієї комісії були включені особи, повноваження яких достроково припинені, можуть не пізніше 15:00 13 листопада 2020 року подати до ЦВК кандидатури для включення до нового складу ТВК.

Також ЦВК зобов'язала Херсонську обласну ТВК після формування нового складу невідкладно виконати відповідну постанову П'ятого апеляційного адміністративного суду, і звернула увагу згаданої комісії на необхідність неухильного дотримання вимог законодавства під час роботи.