У лікарні Мінська помер активіст, якого побили за біло-червоний прапор

У мінській лікарні помер 31-річний Роман Бондаренко, якого напередодні ввечері побили невідомі в балаклавах (очевидно, що силовики або місцеві "тітушки") під час суперечки щодо червоно-білого прапора, який використовує білоруська опозиція.

Як передає Цензор.НЕТ, про це рідні померлого розповіли "Єврорадіо".

Увечері 12 листопада Бондаренкові погіршало, його температура підвищилася до 40. До цього лікарі говорили, що йому треба зробити ще одну операцію, але поки він у важкому стані, робити її не можна, тому треба було чекати поліпшення стану. Шанси хлопця вижити оцінювали як 1 до 1 000.

Інцидент із Бондаренком стався увечері 11 листопада у дворі багатоповерхівки, де він жив. Невідомі в штатському і балаклавах приїхали туди, щоб знімати червоно-білі стрічки і прапори.

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Спочатку з цими людьми конфлікт виник у іншого хлопця, але коли втрутився Бондаренко, один з силовиків (або хтось ще на службі влади) накинувся на нього. Хлопця сильно штовхнули, внаслідок чого він вдарився головою об гірку. Потім його посадили в мікроавтобус і відвезли до відділку міліції.

Звідти Бондаренка вже доставили в лікарню у важкому стані. У міліції кажуть, що травми хлопець отримав "під час бійки", коли на нього напали "небайдужі громадяни", які хотіли зняти червоно-білу символіку.