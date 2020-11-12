Морський трибунал ООН розділив на дві стадії справу про позов Києва проти РФ за захоплення трьох українських кораблів у Чорному морі

Арбітражний суд, сформований відповідно до додатку VII Конвенції ООН з морського права, виніс рішення про розділення на 2 стадії – юрисдикційну та по суті - провадження у справі між Україною та РФ щодо затримання 3 військово-морських суден та членів їхніх екіпажів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в коментарі МЗС.

Зазначається, що Арбітраж розглядатиме попередні заперечення щодо юрисдикції, подані Російською Федерацією 22 серпня 2020 року, на попередньому етапі провадження.

"Практика розділення провадження є поширеною у міжнародному арбітражі. Нагадаємо, що інші справи України розглядалися за аналогічним механізмом і нами було успішно подолано юрисдикційні зауваження Російської Федерації як в Міжнародному Суді ООН, так і за позовом згідно з Конвенцією ООН з морського права", - зазначили у зовнішньополітичному відомстві.

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У МЗС нагадали, що Україна розпочала міжнародне арбітражне провадження проти Російської Федерації щодо незаконного захоплення з її боку трьох українських військово-морських суден та 24 членів їхніх екіпажів у квітні 2019 року. У Міжнародному трибуналі з морського права Україна домоглася оперативної видачі знакового наказу про застосування тимчасових заходів. Майже одноголосно, 19 голосів до одного (проти був лише російський суддя), суд наказав Росії негайно звільнити кораблі та членів їхніх екіпажів.

22 травня 2020 року Україна подала на розгляд арбітражного трибуналу свій Меморандум у цій справі, який містить викладення фактів, обґрунтування юридичної позиції доказ і свідчення.

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Нарешті у зовнішньополітичному відомстві висловили переконання, що Російській Федерації не вдасться уникнути відповідальності за зухвале порушення норм і принципів міжнародного права, зокрема абсолютного імунітету військових кораблів, яке вона вчинила, затримавши в Чорному морі і потім утримувавши українські військово-морські судна "Нікополь", "Бердянськ" і "Яни Капу" та 24 члени їхніх екіпажів.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року ВМС України повідомили, що прикордонні кораблі Російської Федерації вчинили агресивні дії проти українських кораблів, які здійснювали плановий перехід із порту Одеси в порт Маріуполь Азовського моря.Зокрема, російський прикордонний корабель "Дон" здійснив таран українського рейдового буксира, внаслідок чого було пошкоджено головний двигун корабля, обшивку і леєрне огородження, а також втрачено рятувальний пліт. ВМС ЗСУ підкреслюють, що про намір здійснити перехід попереджали заздалегідь і діяли в рамках міжнародного права.

Водночас у ФСБ Росії заявляють, що три українські військові кораблі в Азовському морі "незаконно увійшли в територіальні води РФ і попрямували до Керченської протоки".

Унаслідок незаконних дій російських силовиків було захоплено три кораблі ВМС України і взято в полон 24 українських військовослужбовців. Підконтрольний РФ суд окупованого Сімферополя обрав запобіжним заходом для 24 моряків утримання під вартою до 25 січня 2019 року.

7 вересня відбувся взаємний обмін українських політв'язнів і військовополонених, утримуваних Кремлем в заручниках, на осіб, підозрюваних або засуджених за злочини проти України. Цього ж дня звільнені українці прилетіли до Києва.

У січні 2020 року Росія призупинила розслідування у справі захоплених у полон у Керченській протоці українських моряків.